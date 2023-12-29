В следующем году начнется новая геологическая эпоха

Антропоценом некоторые ученые называют период, в котором человеческая деятельность стала главным фактором влияния на планету. Он в корне отличается от предыдущей эпохи, голоцена, который началась 11 700 лет назад. Этот период определяет только начало человеческого влияния на планету. Антропоцен же в научном мире определяют, как глобальные последствия «Великого ускорения» — периода быстрых и крупных изменений, вызванных деятельностью человека.

Что такое антропоцен

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Как пишет «Новая наука», впервые термин «антропоцен» использовал еще в начале века метеоролог Пауль Крутцен. В настоящее время рассматривается предложение о придании этому термину официального научного значения. Для определения антропоцена были использованы различные маркеры, такие как радиоизотопы от ядерных испытаний, частицы углерода от сжигания ископаемого топлива, микропластик и изменения в биоразнообразии. Эти показатели были изучены на различных геологических объектах по всему миру.

Серьезные изменения

В июле 2023 года озеро Кроуфорд в Канаде было выбрано в качестве опорной площадки для изучения индикаторов антропоцена. Исследования показали, что толщина осадочных слоев, взятых из озера, составляет около пятнадцати сантиметров и они содержат плутоний. Кроме того, было обнаружено увеличение углеродистых частиц и изменение состава водорослей. Эти данные свидетельствуют о серьезных изменениях в экосистеме, начиная с 1950-х годов. Однако есть эксперты, которые не согласны с определением антропоцена как геологической эпохи и его началом в 1950-х годах. Они предлагают рассматривать антропоцен скорее, как геологическое событие.

Начало новой эпохи

Официальное предложение о признании антропоцена в качестве новой геологической эпохи было представлено Подкомиссии по четвертичной стратиграфии в октябре прошлого года. После одобрения этого предложения оно должно будет пройти еще два тура голосования, включая голосование в Международной комиссии по стратиграфии, прежде чем антропоцен будет официально признан новой геологической эпохой.