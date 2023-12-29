Почему вредно разговаривать шёпотом

Врачи рекомендуют никогда не использовать шёпот при общении.

Чтобы понять, почему разговаривать шёпотом вредно, нужно разобраться в строении голосового аппарата. Итак, голосовой аппарат состоит из лёгких, бронхов, трахеи, ротовой и носовой полостей, глотки и гортани, оболочка которой имеет складки — голосовые связки.

Также важно знать об особенностях процесса, из-за которого образуется голос. Люди издают звуки только на выдохе. Воздух из лёгких попадает в бронхи и трахею, а затем через гортань выходит наружу. Голосовые связки при этом вибрируют. Именно в этот момент и рождается голос. Строение и механизмы гортани позволяют нам переходить на шёпот при общении.

Доктор Роберт Саталофф из Дрексельского университета совместно с Адамом Рубином, директором голосового центра в Мичигане, провёл эксперимент, в котором участвовали 100 человек. В ходе исследования каждый испытуемый должен был посчитать от одного до десяти сначала обычным голосом, а потом шёпотом. С помощью эндоскопа фиксировались движения голосовых связок и их состояние.

Выяснилось, что 69 испытуемых при шёпоте напрягали связки сильнее, чем когда произносили слова обычным голосом. Таким образом, учёные доказали, что шёпот создаёт чрезмерную нагрузку на складки гортани.