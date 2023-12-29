Почему вредно разговаривать шёпотом

Почему опасно разговаривать шёпотом: мнение врачей
Врачи рекомендуют никогда не использовать шёпот при общении.
Чтобы понять, почему разговаривать шёпотом вредно, нужно разобраться в строении голосового аппарата. Итак, голосовой аппарат состоит из лёгких, бронхов, трахеи, ротовой и носовой полостей, глотки и гортани, оболочка которой имеет складки — голосовые связки.
Также важно знать об особенностях процесса, из-за которого образуется голос. Люди издают звуки только на выдохе. Воздух из лёгких попадает в бронхи и трахею, а затем через гортань выходит наружу. Голосовые связки при этом вибрируют. Именно в этот момент и рождается голос. Строение и механизмы гортани позволяют нам переходить на шёпот при общении.
Доктор Роберт Саталофф из Дрексельского университета совместно с Адамом Рубином, директором голосового центра в Мичигане, провёл эксперимент, в котором участвовали 100 человек. В ходе исследования каждый испытуемый должен был посчитать от одного до десяти сначала обычным голосом, а потом шёпотом. С помощью эндоскопа фиксировались движения голосовых связок и их состояние.
Выяснилось, что 69 испытуемых при шёпоте напрягали связки сильнее, чем когда произносили слова обычным голосом. Таким образом, учёные доказали, что шёпот создаёт чрезмерную нагрузку на складки гортани.
Консультант по вокалу из США Джуди Родман советует ученикам во время ларингита общаться в письменной форме и пользоваться колокольчиком. Но ни в коем случае при заболевании нельзя шептать, так как вибрирующие голосовые складки, страдающие от сухости, ещё больше обезвоживаются, из-за чего их легче травмировать.