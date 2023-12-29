Раскрыто происхождение древнего метеорита из Туниса

Ученые раскрыли происхождение метеорита Татауин, упавшего рядом с одноименным городом в Тунисе 27 июня 1931 года. Исследование также помогло лучше понять раннюю историю Солнечной системы.

© Mir24.tv

Исследование показало, что метеорит относится к типу диогенитов. Такие объекты представляют собой затвердевшие магматические породы. Они формируются глубоко внутри астероидов и медленно охлаждаются, что приводит к образованию относительно крупных кристаллов.

Татауин содержит кристаллы размером до 5 мм с черными прожилками, пересекающими объект по всей длине. Прожилки появились из-за высоких температур и давления.

Ученые определили, что метеорит подвергался давлению до 25 гигапаскалей. Для сравнения – давление на глубине Марианской впадины составляет всего 0,1 ГПа.

Исследование показало, что родительским телом Татауэйна является второй по величине астероид в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, известный как 4 Веста. Этот астероид – «прародитель» многих метеоритов, большинство из которых довольно древние (около 4 млрд лет).

Ученые определили, что в начале существования Солнечной системы 4 Веста периодически подвергалась ударам других космических тел, пока 3,4 млрд лет назад не произошла настоящая катастрофа. Мощное столкновение привело к выбросу множества осколков. За последние 50-60 млн лет эти осколки продолжали сталкиваться друг с другом, вследствие чего некоторые (включая Татауин) были отброшены к Земле.