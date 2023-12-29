Как появился обычай дергать мальчиков за уши в день рождения

Каждого мальчика хотя бы раз в день рождения дергали за уши. Гораздо реже о такой процедуре могут вспомнить девочки, но и это случается. Обычно шуточная «экзекуция» сопровождается словами: «…расти большой, не будь лапшой». Имеется в виду, что мальчишка должен расти высоким и бойким. Многие считают, что это исключительно отечественный обычай, незнакомый другим народам. Но это не так, и впервые дергать детей за уши начали не у нас и очень-очень давно.

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То, что мы сейчас считаем смешной детской забавой — это отголосок серьезной юридической процедуры, принятой в Древнем Риме. Когда-то сделка купли-продажи движимого и недвижимого имущества проходила в присутствии множества свидетелей на рыночной площади. Договорившись о цене, продавец и покупатель брались за товар, например, коня или овцу, и по очереди громко выкрикивали: «Я такой-то продал такому-то за такую-то сумму своего коня» и «Я такой-то купил у такого-то его коня за такую-то сумму».

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Огласить сделку каждый должен был по три раза. После этого продавец убирал свою руку с товара, и с этого момента сделка считалась совершенной и юридически оформленной. Никаких бумаг не требовалось — достаточно было людей, слышавших громогласные заявления.

У этого обычая в римском праве было название — манципация. Происходило оно от латинского названия руки «manu». Кстати, отсюда пошли и такие слова как «манускрипт», «мануал» и «мануальный». «Эмансипация», то есть освобождение женщин от гнета мужчин, тоже имеет к этому отношение.

Обиды на долгую память

Если с движимым имуществом все понятно, то как быть с недвижимым? Взяться руками за участок земли и заявить об этом на весь рынок не получалось. Тем более, такой товар, в отличие от коня или коровы, переходил в собственность на долгие годы и мог передаваться по наследству. Нужно было получить уверенность, что у сделки будут надежные свидетели и что они сохранят ее в памяти на долгие годы.

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Поэтому при продаже дома или земли выбирали 12 свидетелей. Их приводили к недвижимости и проводили тот же обряд, что и на рынке. Продавец, покупатель и приглашенные люди ходили вокруг объекта продажи. Участники сделки также твердили: «я продал…» и «я купил…».

12 свидетелей, подтверждающих законность сделки, выбирали по особому принципу. 6 из них были взрослыми мужчинами, а 6 — мальчишками 7-10 лет. Объясняется это просто — взрослые мужчины могли прожить не так уж и долго. После того как умрет последний из них, подтвердить право на недвижимость смогут те самые мальчишки. У тех впереди вся жизнь, но вот только детская память ненадежная.

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Поэтому над детьми-свидетелями взрослые участники сделки издевались, чтобы те хорошенько запомнили знаменательный день. Их секли прутьями, давали подзатыльники, щипали и, конечно, от души дергали за уши. Цель была одна — довести ребенка до крайней степени расстройства, а лучше вызвать у него детскую травму.