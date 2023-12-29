Как в Подмосковье провели уникальные ядерные испытания

Ученые из Объединенного института ядерных исследований в Дубне и Института ядерной физики в Новосибирске достигли значительного прорыва в исследованиях электронного охлаждения тяжелых ионов — сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на пресс-службу РАН. Новый метод, впервые примененный в российской науке, позволяет значительно уменьшить фазовые объемы охлаждаемых ядерных пучков.

Ядерный эксперимент

В эксперименте ученые использовали магнитное поле из электронной пушки, чтобы направить холодные электроны в кольцо ускорителя коллайдера NICA. Затем эти электроны соединились с горячими ионами и начали двигаться по кольцу вместе. В результате столкновений они смогли охладить ионы.

Одним из важных достижений этого эксперимента является рекордная интенсивность пучка ядер ксенона, которая составила более 10 миллионов ядер за цикл. Кроме того, эти ядра были ускорены до энергии 3.9 ГэВ/нуклон.

Прикладные исследования

Эксперимент также включал цикл прикладных исследований, в котором ученые изучали защитные свойства, радиационную стойкость и радиомодификацию новых композитных материалов, которые могут быть использованы в космической отрасли. Специалисты также изучили радиационные модификации в различных пленках, включая сапфиры, политерафторэтиленовые, полиэтилентерефталатные, полиэтиленовые и полиимидные пленки.

Перспективная методика