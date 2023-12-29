Обезьян научили управлять компьютером силой мысли

Мозг-машинные интерфейсы (BCIs) являются одной из самых передовых областей научных исследований, направленных на разработку технологий, позволяющих людям управлять компьютерами и другими устройствами силой мысли. Однако большинство существующих BCIs требуют хирургической имплантации электродов в мозг, что представляет определенные риски для здоровья и ограничивает их применение в клинической практике.

Неинвазивная технология

Недавние исследования ученых из Калифорнийского технологического института и Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) Франции привели к настоящему прорыву в области BCIs — сообщает SecurityLab. Исследователи использовали неинвазивную технологию функционального ультразвука (fUS), которая позволяет сканировать активность мозга без необходимости хирургической имплантации. И испытали ее на приматах.

Как это работает

Основная идея технологии fUS заключается в использовании коротких ультразвуковых импульсов, направляемых через специальное «окошко» в черепе, для получения трехмерных изображений активности нейронных сетей в различных отделах мозга. Эти данные затем обрабатываются декодером, обученным с помощью машинного обучения, и преобразуются в команды для управления компьютерным курсором.

Силой обезьяньей мысли

В ходе экспериментов ученые сканировали участок мозга, отвечающий за планирование движений у приматов. Результаты показали, что при помощи fUS обезьяны могли точно позиционировать курсор на экране практически в режиме реального времени, просто «думая» о движении глаз или рук. Более того, система не требовала калибровок и продемонстрировала стабильную работу на протяжении длительного времени.