Кто приносит подарки на Новый год в других странах

Дедушка Мороз, как известно, на Новый год приносит подарки детям в России и русскоязычных семьях за рубежом. А кто делает это в других культурах?

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О самых необычных «Дедах Морозах» из других стран — в материале «Рамблера».

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Швеция — Томте или Юлтомтен

Томте или Юлтомтен — существо из шведского фольклора. Традиционно это гномоподобное существо с внешностью садового гнома, Томте охраняет фермерские дома от несчастья. Хотя первоначально он ассоциировался с дьяволом, в наши дни легенда о Томте стала ассоциироваться с Санта-Клаусом.

Норвегия — Юлениссен

Ниссен или Юлениссен в норвежском фольклоре очень похожи на шведского Юльтомтена. Известные как рождественские пикси или рождественские эльфы, Юлениссены традиционно были амбарными дьяволами, которые выступали в роли духов-хранителей ферм.

В наши дни Юлениссы приходят с Северного полюса и дарят подарки маленьким детям на Рождество, как и культовая версия Санта-Клауса. Юленисс носит серую одежду и обычно имеет не белую, а седую бороду.

Нидерланды — Синтерклаас

Синтерклаас — это голландская версия Санта-Клауса, которая больше всего похожа на Святого Николая, покровителя детей и вдохновителя современной легенды о Санта-Клаусе.

Синтерклаас приезжает в город на белом коне, в высокой красной епископской шапке и с украшенным драгоценностями посохом. Он стучится в двери и приносит подарки хорошим детям, а его спутник, Грумпус, бряцает цепями на непослушных детей и угрожает их похитить.

Австрия, Швейцария и Германия — Кристкинд

Кристкинд или «Дитя Христово» — это доброжелательная (обычно женская) подательница подарков, которая оставляет подарки хорошим детям в канун Рождества, как и ее более известный коллега Санта-Клаус. Она приходит в лютеранские семьи в Германии, Австрии, Чехии и Словакии и обычно появляется в короне и с длинными вьющимися светлыми волосами.

Ангельская внешность и миролюбивая манера поведения Кристкинд происходит от самого младенца Иисуса Христа, а также от протестантской традиции, согласно которой Иисус — вместо мифологического существа вроде Санты или Деда Мороза — оставляет подарки на Рождество.

Каждый год в городе Нюрнберг в Германии выбирают ребенка, который будет играть роль Христа во время праздничного рынка и торжества, известного как Кристкиндлмаркт.

Испания — Три волхва

В Испании хороших детей посещает не один, а три веселых фигуры, которые раздают подарки в День волхвов, день, когда три волхва наконец-то добрались до младенца Иисуса 6 января.

За несколько дней до Дня волхвов дети в Испании, Мексике и других испаноязычных странах пишут письма своему любимому волхву — Мельчору, Гаспару или Балтасару — с просьбой о подарках.

На ночь дети оставляют сладости для волхвов и сено для верблюдов, на которых они едут, а также ставят свою обувь так, чтобы волхвы ее заметили. На следующий день подношения заменяются подарками.

Финляндия — Йоулупукки или Йольский козел

Йоулупукки, также известный как Йольский козел, получил прозвище финского Санты. До того как глобализм естественным образом объединил традиционные скандинавские обычаи с современным Санта-Клаусом, Йольский козел был злым духом, связанным с норвежским богом Одином, который стучался в двери и требовал подарки и остатки от праздничных пиров.

В наши дни Йоулупукки по-прежнему обходит каждый дом, но вместо этого спрашивает: «onko täällä kilttejä lapsia? » («Есть ли здесь воспитанные дети?») и раздает подарки. Он управляет санями, запряженными оленями, которые на самом деле не летают.

Современные декоративные изображения Йольского козла обычно делаются из соломы, как, например, знаменитый gävlebocken в Гавле (Швеция), который поджигали 26 раз из 47 лет, что стало несколько мрачной пиротехнической традицией.

Каталония — Тио де Надаль

Это, пожалуй, самая веселая традиция в этом списке: Тио де Надаль — это полено с нарисованным на нем смайликом, который испражняется подарками (да, правда!).

В Каталонской области Испании дети кладут Тио де Надаль под елку и «кормят» его орехами и сухофруктами в дни, предшествующие Рождеству, одновременно согревая его под одеялом.

В канун Рождества дети бьют бедного Тио палками и поют довольно жестокую песню о телесных функциях. Наутро дети обнаружат, что Тио де Надаль испражнился кучей подарков и сладостей.

Италия — Ла Бефана

Задолго до того, как человек в красном костюме стал приносить детям игрушки на Рождество, Ла Бефана — добродушная ведьма, летающая на метле, — делала то же самое для хороших детей в Италии. Она является частью итальянского фольклора с VIII века.

Согласно легенде, три волхва, направлявшиеся к младенцу Иисусу, в канун Рождества наткнулись на дом Ла Бефаны. Она дала волхвам приют, и они попросили ее присоединиться к ним, чтобы навестить младенца. Она отказалась, но позже передумала и попыталась догнать волхвов.