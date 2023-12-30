Потерянный в кинотеатре кошелек вернули семье владелицы спустя 65 лет

Владелец одного из кинотеатров в американском городе Атланта нашел за стеной туалета потерянный кошелек. Мужчина провел собственное расследование и вернул находку семье владелицы спустя 65 лет после пропажи.

© Mir24.TV

Крис Эскобар, хозяин кинотеатра, построенного еще в 1939 году, обнаружил в кошельке черно-белые семейные фотографии, лотерейный билет, кредитные карты двух давно закрывшихся супермаркетов и страховые карточки. Также там находились водительские права на имя Флой Калбрет. Именно они и помогли найти семью владелицы кошелька.

Опираясь на данные, указанные в правах, Эскобар и его супруга, отыскали некролог мужа Флой Калбрет – Роя, а затем через соцсети познакомились с их дочерью, 71-летней Теей Чемберлен.

Как оказалось, дом пожилой женщины располагался менее чем в 20 минутах езды от кинотеатра. Тея Чемберлен рассказала, что ее мать умерла более десяти лет назад, а при жизни, действительно, очень часто теряла вещи. Флой работала учителем воскресной школы и занималась благотворительностью, в частности помогала людям с церебральным параличом. Найденный кошелек удивил не только ее дочь, но и внуков, а также правнуков, которым сейчас пять и семь лет, пишет New York Post.