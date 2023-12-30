Приметы и поверья на 30 декабря: что нельзя делать в Данилов день

По народному календарю 30 декабря 2023 года отмечается Данилов день. На Руси в это время особое внимание уделяли огню. Крестьяне старались натопить печь так, чтобы тепла хватило на два дня. При этом приговаривали: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

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Вечером в деревнях разводили огромные костры. Для этого всем селением собирались в поле, готовили место кострища и устраивали ночные посиделки у огня. Считалось, что таким образом можно прогнать мороз и зиму. Мужчины с Данилова дня начинали резать скотину для предстоящих праздников. Женщины готовили продукты к Святкам – солили сало, тушили мясо, ставили холодцы. Молодые люди занимались уборкой изб. Девушки взбивали подушки, перетряхивали одеяла, чистили половики. Так в домах становилось теплее и уютнее.

Предки верили, что 30 декабря снятся вещие сны. Особенно, если они были яркими и приснились под утро. Такие сны старались расшифровать через определенные знаки. Кроме того, в этот день особенно осторожно относились к спящим людям – не будили, пока они сами не проснутся, не шумели, а также отгоняли от них котов, которых подозревали в связи с нечистой силой.

30 декабря женщинам запрещалось рукодельничать. По поверью, это могло обернуться неприятностями в любовных отношениях, ссорами, скандалами, а также разногласиями, изменами и обманами. Также в этот день нельзя было ходить с пустыми карманами, иначе весь следующий год может пройти в нищете. Помимо этого, строго-настрого запрещалось пить воду до посещения бани. Считалось, что так можно изгнать из тела и души все недуги.