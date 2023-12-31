Самые популярные новости 2023 года

Какие научные новости читали чаще всего? 12 самых популярных материалов года и 13-й — бонусный, он занял второе место в своем месяце, но он слишком хорош, чтобы оставить его вне топа.

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Январь

Видео дня

Ядро Земли почти полностью остановило вращение.

В 1996 году ученые доказали, что внутреннее ядро Земли вращается относительно мантии над ним. И вот, в январе 2023 было замечено, что твердое железное ядро Земли, которое обычно вращается внутри расплавленной внешней оболочки почти без трения, замедлилось до полной остановки.

Пора ли паниковать? Разбирали тут.

Февраль

Генетики точно определили происхождение японцев.

На современных японцев повлияли гены коренной культуры Дзёмон, а также — и этих генов больше — иммигрантов-земледельцев. И те, и другие повлияли на потомков оригинальным образом. Так, одни предки сделали их терпимыми к голоду, а другие — устойчивыми к инфекциям. Но в процессе эволюции у современных японцев эти качества могут иметь обратный эффект.

Март

На отдаленном острове ученые сделали тревожную находку — пластиковые камни.

До острова Триндади от побережья Бразилии нужно плыть на яхте 3-4 дня. Исследователи очень удивились, когда обнаружили на пляже необычные камни. Исследовав образцы в лаборатории, они выяснили, что это — новый вид геологической формации, объединяющий процессы, которые Земля использовала для формирования горных пород в течение миллиардов лет, с новым ингредиентом — пластиковым мусором. Что теперь? Существуют различные сценарии развития Земли.

Апрель

Ученые ломали голову над природой «волшебных кругов» Австралии, а надо было спросить аборигенов.

«Волшебные круги» — ровные «проплешины» голой земли, равномерно расположенные по засушливой саванне. Ученые впервые описали таковые в Намибии в 1970-х годах, что вызвало глобальные дебаты в научном сообществе о причинах явления. В 2016 году загадка была раскрыта: исследователи пришли к выводу, что круги возникли из-за растения спинифекс. У исследователей решение вопроса, кто и зачем их создавал, заняла несколько десятилетий, а коренные народы знали о ней тысячелетиями. Хотите узнать про этот феномен подробнее — наберите в поиске «круги фей». Или почитайте тут и тут.

Май

Психологи определили возраст, после которого почти невозможно изменить способ мышления.

Человек способен учиться и меняться всю жизнь, но есть наиболее удобное и эффективное возрастное «окно познания». Так, самый яркий пример — способность говорить: если человек не научился говорить в детстве, то потом сделать это почти невозможно.

Чтобы определить «точку невозврата», когда тип мышления и познания формируется окончательно, авторы работы провели масштабный опрос жителей Румынии. В результате был определен возраст, после которого человек меняется уже с трудом.

Более того, были проанализированы политические модели страны в разные годы (коммунистическая, авторитарная, демократическая) и их влияние на мышление человека. Потом результаты сравнили с данными по США. Оказалось, что в США неизбирательное применение принципа, согласно которому каждый имеет право на собственное мнение, привело к «информационным пузырям», когда человек получает только ту информацию, которая ему близка.

Июнь

Катастрофы не будет: ученый рассказал о последствиях ЧП на Каховской ГЭС для Черного моря.

Из-за повреждения задвижек на Каховской ГЭС начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. Ученые и жители региона задались вопросом, как быстро экосистема моря «переварит» хлынувшие водные массы. Ответ тут, и сейчас, спустя полгода, стало понятно, что ученые были правы.

Июль

Удалось получить первое фото живого человеческого зародыша, которому несколько дней.

Ученые получили самые подробные изображения человеческих зародышей, используя два обычных лабораторных инструмента — флуоресцентные красители и лазерные микроскопы. Метод позволяет изучать первые несколько дней развития без генетического изменения эмбрионов. Это важно для процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Август

В Гнёздове обнаружена непрерывно действующая более 1100 лет дорога.

В Смоленской области, на территории Гнёздовского археологического комплекса, выявлена древнейшая в России непрерывно действующая дорога, возраст которой, по примерным оценкам, составляет более 1100 лет. Это впервые зафиксированный археологами участок пути «из варяг в греки». По всей видимости, в IX-XI веках он предназначался для «волока» (транспортировки по суше) речных судов.

Сентябрь

Открытие генетиков: человечество едва не вымерло миллион лет назад.

В течение более чем сотни тысяч лет на Земле жило всего около 1300 человек. Новые исследования ученых показали, что ранние предки человека прошли через длительное и серьезное «бутылочное горлышко», когда около 1280 размножающихся особей смогли поддерживать популяцию в течение примерно 117 000 лет.

«Бутылочным горлышком» называют резкое сокращение популяции и, соответственно, потерю генетического разнообразия. По оценкам, 65,85% генетического разнообразия могло быть потеряно из-за этого узкого места в эпоху раннего и среднего плейстоцена. Есть основания полагать, что «узкое место» пришлось на время между 930 000 и 813 000 лет назад.

Октябрь

Психологи выяснили, что привлекает женщин в мужчинах.

Лидер нашего хит-парада.

Рельефные мышцы, доброжелательность и чувство юмора — кажется, это безальтернативное комбо, которое покорит любую женщину. Но так бывает не всегда. Так что узнали ученые?

Если женщина настроена на недолгие отношения, то с большей вероятностью ее привлекут мышцы, а вот если ищет партнера с перспективой создания долгосрочной пары — будет выбирать доброжелательность и чувство юмора.

Как сказал Митч Браун, руководитель исследования, результаты показали, что выбор женщин в отношении партнера-мужчины «включает в себя оценку затрат и выгод различных совокупностей черт». Хм.

Ноябрь

Неизвестные гигантские сооружения бронзового века обнаружены в центре Европы.

До ближайшего современного поселения было всего пять километров, но древние сооружения были не видны обычным глазом. Обнаружить их получилось, лишь совместив спутниковые снимки и данные аэрофотосъемки. На полученной карте Среднедунайской низменности обнаружили около 100 гигантских, по меркам бронзового века, объектов вдоль реки Тисы — самого длинного притока Дуная. Сильное объединение, оказывается, существовало в долине Дуная одновременно с микенским и египетским государствами.

Декабрь

Как количество детей связано с продолжительностью жизни.

Обнаружена связь между большим числом детей и сокращением срока жизни. Ученые считают, что этот генетический механизм сложился в ходе эволюции, чтобы сохранить вид. Гипотеза антагонистической плейотропии утверждает, что произошел естественный отбор мутаций, которые обеспечивают более раннее или большее размножение, но нарушают пострепродуктивную жизнь, т.е. вызывают старение. Эту гипотезу проверили, используя генотипы, репродуктивные фенотипы и реестр смертей 276 406 участников.

Вне рейтинга

Психологи назвали особенность характера, которая позволяет быть счастливым всю жизнь.

Под Новый год — и всегда — хочется пожелать всем большого счастья. Оно, конечно, зависит от окружения, но главное, от нас самих.

Исследование показало, что оптимистичное или пессимистичное отношение к жизни, как правило, не меняется с возрастом, хотя исключения бывают. Так или иначе, об удовлетворенности карьерой чаще говорили люди, обладающие добросовестностью; о том, что им приносят радость семья и друзья, — люди с экстраверсией и покладистостью. И если характер человека все же менялся, то люди, которые становились более открытыми и эмоционально стабильными, со временем чаще говорили об удовлетворенности жизнью.

Главная черта, наиболее тесно связанная с ощущением счастья — эмоциональная стабильность. Чего вам и желаем!