Что надо успеть до полуночи: народные приметы на 31 декабря
Помимо празднования Нового года 31 декабря проходит церковный день памяти святителя Модеста. На Руси его считали хранителем скота.
Что нельзя делать в воскресенье?
- Оставлять ночью на видном месте острые предметы. Считается, что разгулявшая в это время нечистая сила может навредить нерадивым хозяевам дома;
- Шить — в следующем году наделаете ошибок, которые уже не исправить;
- Стричь волосы — станут выпадать; Брать в долг и также одалживать деньги, иначе ждёт бедность и разорение;
- Ссориться, выяснять отношения — следующий год рискуете провести в скандалах;
- Выносить мусор из дома после 18:00, иначе можно остаться в грядущем году без удачи.
Что можно делать 31 декабря?
- Чтобы привлечь удачу, предки обвязывали новый веник красной ленточкой и ставили в углу кухни;
- Праздничный стол в этот день должен ломиться от блюд и быть богатым на выбор — тогда весь будущий год будет благоприятным;
- Дарить подарки — бумерангом дарящему тоже будут дары;
- До наступления нового года надо постараться отдать все долги, чтобы они не потянули за собой новые;
- Важно также простить старые обиды и попросить прощение, если вдруг кого-то обидели;
Какие ещё есть приметы?
- Какая погода 31 декабря, таким и июль будет;
- Западный или юго-западный ветер принесёт потепление;
- Снег не скрипит под ногами — жди оттепели.
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