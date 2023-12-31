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Что надо успеть до полуночи: народные приметы на 31 декабря

Помимо празднования Нового года 31 декабря проходит церковный день памяти святителя Модеста. На Руси его считали хранителем скота.

Успеть до полуночи: народные приметы на 31 декабря
© Klops.ru

Что нельзя делать в воскресенье?

  • Оставлять ночью на видном месте острые предметы. Считается, что разгулявшая в это время нечистая сила может навредить нерадивым хозяевам дома;
  • Шить — в следующем году наделаете ошибок, которые уже не исправить;
  • Стричь волосы — станут выпадать; Брать в долг и также одалживать деньги, иначе ждёт бедность и разорение;
  • Ссориться, выяснять отношения — следующий год рискуете провести в скандалах;
  • Выносить мусор из дома после 18:00, иначе можно остаться в грядущем году без удачи.

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Что можно делать 31 декабря?

  • Чтобы привлечь удачу, предки обвязывали новый веник красной ленточкой и ставили в углу кухни;
  • Праздничный стол в этот день должен ломиться от блюд и быть богатым на выбор — тогда весь будущий год будет благоприятным;
  • Дарить подарки — бумерангом дарящему тоже будут дары;
  • До наступления нового года надо постараться отдать все долги, чтобы они не потянули за собой новые;
  • Важно также простить старые обиды и попросить прощение, если вдруг кого-то обидели;

Какие ещё есть приметы?

  • Какая погода 31 декабря, таким и июль будет;
  • Западный или юго-западный ветер принесёт потепление;
  • Снег не скрипит под ногами — жди оттепели.

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