Какие новогодние традиции есть в Петербурге

Новый год – праздник, который нравится очень многим людям. Однако каждый празднует его по-своему. Разница между традициями в разных странах – огромная, среди субъектов РФ она менее заметна, но также есть. Свои собственные новогодние традиции есть и у каждой семьи.

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«ФедералПресс» рассказывает, как праздновали Новый год в Северной столице в разные времена и какие новогодние традиции сохранились до наших дней.

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Как праздновали Новый год в Петербурге в разные исторические эпохи

Северная столица была основана Петром I в 1703 году. С этого момента и начали формироваться традиции петербуржцев. Государь издал указ, согласно которому Новый год стал наступать в стране 1 января. До этого его отмечали 1 сентября.

Граждане должны были наряжать хвойные деревья. Даже бедные люди ставили по дереву или ветке над домом или воротами и не снимали их неделю. Зажиточных петербуржцев обязывали наряжать хвойное дерево. А украшали их настоящими конфетами, орехами, фруктами и даже овощами.

При Елизавете Петровне про хвойные деревья подзабыли. Люди в основном предавались развлечениям и утехам, которые любила и сама глава государства.

Традицию наряжать елки на Новый Год возродила Екатерина II. Хвойные деревья, как и при Петре I, украшали конфетами, орешками, фруктами, овощами. Их заменили на фонарики только в 19 веке. В 1852 году впервые нарядили общественную рождественскую елку на Екатерингофском вокзале Петербурга.

Историки отмечают, что в конце XIX и в начале XX веков появилась традиция среди петербуржцев Рождество и Сочельник справлять дома, а Новый Год – в ресторанах. Зажиточные граждане выбирали дорогие заведения, а бедные предпочитали места попроще.

После революции 1917 года Новый год напоминал больше патриотические гуляния. Однако жители Северной столицы справляли Новый год и в кругу семьи. А в 1929 году отмечать праздник фактически запретили, но уже в 1935 году Новый год вернули. Официальным напитком тогда стало «Советское шампанское».

Нельзя обойти вниманием и Новый год в Ленинграде во времена блокады. Даже в эти тяжелые времена люди не теряли надежду. На столах можно было увидеть прессованные семена подсолнуха, соевые отходы и столярный клей.

Новогодние праздники в 1950-е годы были уже с салатом оливье, сельдью под шубой, студнем и даже «Карнавальной ночью» по телевизору. В 1970-е годы к Новому году ленинградцы скупали тушенку, консервированные овощи, рыбные консервы и вина.

Какие новогодние традиции есть у петербуржцев сейчас

Многие из традиций, которые существовали в разные эпохи, до сих пор сохраняются в петербургских семьях.

Кто-то предпочитает отмечать Новый год в кругу семьи и смотрит старые советские фильмы. Например, «Карнавальную ночь» или уже более современную «Иронию судьбы». Люди накрывают на стол, где центральное место занимают традиционный оливье и бутылка шампанского. Из шкафов достаются бабушкины елочные игрушки и дождик. Новогоднее дерево наряжают всей семьей.

Многие из традиций, которые существовали в разные эпохи, до сих пор сохраняются в петербургских семьях

Однако есть и те, кто отмечает праздник шумно и на улице. В честь Нового года и Рождества во многих точках Северной столицы проходят массовые гуляния с вечера и до утра. Жители наслаждаются приятными зрелищами, такими как фейерверки, хлопушки, бенгальские огни, салюты.