Почему не стоит брать жену на новогодний корпоратив

«Мы отмечали Новый год в кафе на Копейском шоссе пару лет назад. Я пришел с женой. Мы все немного выпили, и я полез с объятиями к одной из наших сотрудниц из бухгалтерии. Супруга увидела, как я прижимаю к себе красотку-блондинку, и пришла в ярость. С этого момента праздник превратился в потасовку», – вспоминает мужчина.