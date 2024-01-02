Почему не стоит брать жену на новогодний корпоратив. «Было стыдно, хоть увольняйся»
Новогодний корпоратив – это мероприятие, которое с нетерпением ждет большинство сотрудников. Однако празднование может закончиться печальными последствиями, испортив настроение перед самым Новым годом. Как избежать этого – на «ФедералПресс».
Сотрудник одной из челябинских компаний уверен, что корпоратив может омрачить присутствие жены на празднике. Об этом он знает из личного печального опыта.
«Мы отмечали Новый год в кафе на Копейском шоссе пару лет назад. Я пришел с женой. Мы все немного выпили, и я полез с объятиями к одной из наших сотрудниц из бухгалтерии. Супруга увидела, как я прижимаю к себе красотку-блондинку, и пришла в ярость. С этого момента праздник превратился в потасовку», – вспоминает мужчина.
По его словам, выяснение отношений закончилось дракой. Женщина набросилась на соперницу, разорвала на ней платье. Потом разборки продолжились в банкетном зале. Коллеги пытались разнять взбешенных дам, в итоге стол с едой оказался перевернут. Успокоить присутствующих смогла только охрана. С испорченным настроением гости отправились по домам.
«Было стыдно, хоть увольняйся. К тому же кто-то из коллег записал видео драки и слил его в соцсети. Жена потом пыталась оправдаться, но пользователи подняли ее на смех. Словом, больше я супругу на новогодний корпоратив не беру», – говорит челябинец.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что муж известной актрисы выложил в соцсетях ее обнаженные фото.