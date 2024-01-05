Пицца с необычной начинкой расколола итальянцев

Итальянский шеф-повар, неаполитанский пиццайоло (мастер по приготовлению пиццы) в третьем поколении Джино Сорбильо вызвал волну негодования среди итальянцев, приготовив пиццу с ананасами под названием «Маргарита кон ананас». Об этом сообщает американский канал CNN.

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Отмечается, что это не обычная гавайская пицца. Уточняется, что основу составляет пицца «Бьянка». По данным телеканала, Сорбильо убрал из рецепта томатную прослойку, посыпал пиццу не менее чем тремя видами сыра с карамелизированным ананасом.

По словам пиццайоло, пиццу с такой начинкой он создал, чтобы «бороться с предрассудками в отношении еды». Как отмечает телеканал, пост Сорбильо вызвал шквал негодования и оскорбительных сообщений в соцсетях. Кроме того, необычный рецепт также обсуждали на Национальном телевидении.

«Италия расколота пополам в данном вопросе. И не только Италия. <...> Я думаю, что люди в целом не любопытны. Они с недоверием относятся ко всему другому», — считает шеф-повар.