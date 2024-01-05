Какой эпизод полёта Гагарина в космос засекретили в СССР

Во время первого полёта в космос произошло 11 нештатных ситуаций, каждая из которых могла стать причиной гибели Юрия Гагарина или привести к серьёзным проблемам при приземлении. Сам первый космонавт, ведя переговоры с Землёй, обронил фразу «Прощайте, товарищи!». Этот фрагмент, фактически указывающий на важные недоработки, решили позже засекретить.

Незначительные отклонения

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На 67-й минуте полёта, согласно плану, автоматически включилась тормозная система. Правда, выдала она не полный импульс. Двигатель отключился, но корабль продолжил движение со скоростью, на 4 метра в секунду превышавшую расчётную. В результате этой ничтожной по земным меркам разницы, траектория спуска «Востока» изменилась.

На протяжении 10 минут перед входом в атмосферу корабль, а вместе с ним и космонавт, «кувыркались». Такое состояние Гагарин назвал «кордебалетом». Кроме того, спускаемый аппарат вошёл в атмосферу вместе с приборным отсеком.

Юрий Алексеевич из-за огромных перегрузок находился на грани обморока и плохо понимал, что с ним производит на самом деле. В самый неподходящий момент он в иллюминатор увидел пламя и текущую струйку расплавленного металла. Впервые с момента начала полёта космонавт потерял самообладание и подвергся панике. «Я горю. Прощайте, товарищи!», — передал он на Землю.

Шаг в сторону

На самом же деле в атмосфере горела обшивка корабля. На расстоянии 7 километров до поверхности планеты произошло катапультирование, и Юрий Алексеевич приземлился в Саратовской области. Специалисты же ожидали, что местом приземления Гагарина станет Куйбышевская область.

Фразу о гибели решили не делать достоянием общественности. Важно было показать всему миру, что полёт проходит в штатном режиме, а смертельные опасности для космонавта и вовсе отсутствуют.