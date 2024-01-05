Как пересекаются традиции католического Рождества с русской культурой
Католический мир отметил Рождество еще 25 декабря, нам стало интересно, а какие традиции объединяют православный и католический праздник. В этом вопросе нам помог разобраться преподаватель английского языка Анна Мурзюкова.
Какие общие черты у двух праздников
Как говорит наш эксперт, в эпоху глобализации многие ранее характерные для отдельных народов традиции заимствуются не только соседними странами, но даже получают международную популярность. Анна: «Уже привычными для наших детей адвент-календари, хлопушки, открытки, пряничные человечки и карамельные трости пришли к нам из англоговорящих стран».
Календари для детей в начале прошлого века были дополнены сладкими сувенирами, которые взрослые прятали за окошками календаря. Эти небольшие подарочки несли религиозный смысл. Так, ребенок должен был подумать о своих хороших и плохих делах за прошедший день, а также не должен был забывать о главных святых.
Обмен желаниями
Эта традиция объединяет православное и католическое Рождество больше всего. Открытки с пожеланиями стали непременным атрибутом поздравлений. Анна: «Первые рождественские открытки на продажу появились в Лондоне в XIX веке, а изображены на них были отнюдь не зимние пейзажи или религиозные сюжеты. В основном это были изображения детей или животных».
Сладкие лакомства
Еще одна традиция, связанная с угощениями, пришла к нам из-за рубежа. Речь идет о карамельных тросточках и пряничных человечках. Анна: «Согласно легенде, мальчикам-певчим раздавали длинные конфеты, которые надолго занимали их и не давали болтать и баловаться во время службы».
Что касается имбирных человечков, они появились при дворе королевы Елизаветы I в XVI веке. В Англии существует популярная сказка-аналог нашего «Колобка», правда, в английской версии вместо него главным героем выступает как раз пряничный человечек.
Хлопушки
Эта забава тоже прижилась в России, однако, о происхождении традиции мало кто задумывается. «Они появились благодаря лондонскому кондитеру, который решил сделать традиционные подарки в виде свертков со сладостями более яркими и громкими. Кроме того, в хлопушки, помимо сладостей, стали класть небольшие подарки», — поясняет Анна. Эксперт также считает, что пусть православное и католическое Рождество и празднуют в разные дни, дети и взрослые по всему миру одинаково ждут чудес в эти дни и радуются подаркам.