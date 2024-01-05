Как пересекаются традиции католического Рождества с русской культурой

Католический мир отметил Рождество еще 25 декабря, нам стало интересно, а какие традиции объединяют православный и католический праздник. В этом вопросе нам помог разобраться преподаватель английского языка Анна Мурзюкова.

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Какие общие черты у двух праздников

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Как говорит наш эксперт, в эпоху глобализации многие ранее характерные для отдельных народов традиции заимствуются не только соседними странами, но даже получают международную популярность. Анна: «Уже привычными для наших детей адвент-календари, хлопушки, открытки, пряничные человечки и карамельные трости пришли к нам из англоговорящих стран».

Календари для детей в начале прошлого века были дополнены сладкими сувенирами, которые взрослые прятали за окошками календаря. Эти небольшие подарочки несли религиозный смысл. Так, ребенок должен был подумать о своих хороших и плохих делах за прошедший день, а также не должен был забывать о главных святых.

Обмен желаниями

Эта традиция объединяет православное и католическое Рождество больше всего. Открытки с пожеланиями стали непременным атрибутом поздравлений. Анна: «Первые рождественские открытки на продажу появились в Лондоне в XIX веке, а изображены на них были отнюдь не зимние пейзажи или религиозные сюжеты. В основном это были изображения детей или животных».

Сладкие лакомства

Еще одна традиция, связанная с угощениями, пришла к нам из-за рубежа. Речь идет о карамельных тросточках и пряничных человечках. Анна: «Согласно легенде, мальчикам-певчим раздавали длинные конфеты, которые надолго занимали их и не давали болтать и баловаться во время службы».

Что касается имбирных человечков, они появились при дворе королевы Елизаветы I в XVI веке. В Англии существует популярная сказка-аналог нашего «Колобка», правда, в английской версии вместо него главным героем выступает как раз пряничный человечек.

Хлопушки