Какие праздники отмечают в России и мире 6 января

В мире и в России в субботу, 6 января, отмечают интересные и необычные праздники, связанные с разными сферами общественной жизни. В эту дату празднуют Рождественский сочельник, Всемирный день детей-сирот войны и День обнимашек.

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Рождественский сочельник

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Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе в древности его также звали «коляда». Значение святой ночи — появление на свет Богомладенца Иисуса Христа. Это событие столь велико, что даже ход новой истории и мировое летосчисление ведутся именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был особенно любим.

Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику. В православных храмах все богослужения посвящены наступающему празднику. В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений, за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Всемирный день детей-сирот войны

Всемирный день сирот войны традиционно отмечается 6 января. Гражданские лица несут на себе основную тяжесть страданий на войне. Из большого количества жертв войны чаще всего страдают дети, становясь сиротами. Беспризорные дети во всем мире сталкиваются с множеством проблем, среди которых болезни, голод, одиночество и угроза со стороны неблагоприятных членов социума. В этот день мировой общественности напоминают о необходимости нести ответственность перед друг другом и оказывать посильную поддержку детям, которые пострадали от войн.

День обнимашек