Почтальон годами приносил москвичу пенсию купюрами «банка приколов»

В Москве почтальон приносил пенсию 84-летнему мужчине поддельными купюрами. Ничего не подозревающий пенсионер забирал деньги и складывал в сейф.

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Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, почтальон каждый месяц приносил пенсионеру купюры «банка приколов». Пожилой мужчина был уверен, что за несколько лет накопил сумму 2 млн рублей.

В конце декабря пенсионер дал соцработнице, помогавшей ему, 5 тыс. рублей и попросил оплатить коммунальные услуги. Однако через час она вернулась и сообщила, что купюра оказалась фальшивой. Пенсионер решил проверить остальные деньги и обнаружил, что все купюры были фальшивыми.

В настоящее время почтальона разыскивает полиция.

Аналогичный случай произошёл в Перми. Обман вскрылся, когда пенсионерка пришла в магазин за покупками. На кассе ей сообщили, что её деньги являются купюрами «банка приколов». Выяснилось, что фальшивые деньги ей принесла сотрудница муниципального предприятия «Ветеран», писал «ГлагоL».