Британские ученые нашли толкование чуду из Библии

Гипотезы разработали сотрудники Лестерского университета. Эпизод можно объяснить природным явлением. Мощный ветер мог понизить уровень воды в одном месте и скопить ее в другом.

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Также в результате морского отлива могла образоваться сухая зона. В Суэцком заливе внушительные колебания уровня воды создаются приливами и отливами. Ученые указывают на вероятное содействие волн Россби, которые могут переместить огромные объемы воды вследствие вращения планеты.

Для любого из этих сценариев нужно редкое сочетание условий. Эксперты напомнили о катаклизмах, предшествующих этим событиям: засуха, изменение климата и размножение водорослей.