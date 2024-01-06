Деды Морозы и Снегурочки на велосипедах раздали саратовцам 18 кг конфет

Деды Морозы со Снегурочками на велосипедах раздали саратовцам 18 килограммов конфет
В Саратове прошла новогодняя акция «Велодедмороженое».
Напомним, мероприятие придумал известный спасатель и велопутешественник Александр Домбровский.
Велолюбители в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек проехали на украшенных велосипедах по центральным улицам, поздравляя прохожих с праздником и вручая каждому по конфете.
Устроители велопробега уточнили, что раздали саратовцам больше 18 килограммов конфет.
Ранее «Рамблер» писал о том, сколько сладостей можно съесть ребенку без вреда для здоровья.
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Деды Морозы со Снегурочками на велосипедах раздали саратовцам 18 килограммов конфет