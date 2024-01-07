Приметы и поверья на 7 января: что нельзя делать на Рождество

Так, в ночь на 7 января принято зажигать свечи на подоконнике, верующие должны соблюдать строгий пост до первой звезды в Сочельник. Рождественскую ночь желательно встретить на службе в храме. После устраивался праздничный семейный ужин. Днем 7 января принято ходить в гости или приглашать гостей в свой дом. При этом до сих пор распространены и рождественские колядки, пришедшие в народные традиции из язычества.

В Рождество под запретом любая уборка и всякие хозяйские дела. Этот день создан для покоя и радости. Не следует выносить мусор – так можно вынести и удачу. Среди православных до сих пор существует традиция надевать в этот день что-то новое. На Рождество нельзя садиться за праздничный стол в черной или темной одежде. Наряды должны быть праздничными и светлыми. В этом случае в семье будет мир и достаток. Ни в коем случае нельзя на Рождество ругаться и скандалить – так можно забрать надежду на спасение у своих предков. Молодым девушкам в этот день лучше не гадать. Не следует также стричься или красить волосы, предаваться любовным утехам и ходить на охоту. Остатки еды с праздничного стола не надо выкидывать – их нужно отдать птицам и животным. Найденные на дороге деньги подбирать нельзя – это приведет к бедности. А украшение или подкову лучше подобрать, так как они принесут богатство.