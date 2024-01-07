Что православным запрещено делать в Рождество

Рождество - один из главных христианских праздников. У православных и католиков Рождество считается в иерархии вторым Великим праздником после Воскресения Господня. Мы вспомнили, что в Рождество нужно делать, а чего стоит избегать.

Праздничный стол

Рождественский стол на Руси был представлен двенадцатью блюдами. Отличались они простотой, предпочтения отдавалось постной и вегетарианской пище. Кутья, сваренная из большого количества зерен, олицетворяла связь поколений, непрерывность жизни и благополучие в семье. Кныши, калачи, паляницы готовились из кукурузной или ржаной муки и предназначались для угощения родных, близких: кумовей, крестных родителей, бабок и других. Пироги пекли или жарили преимущественно с маком, с вареными или толчеными сушеными сливами, фасолью, горохом, калиновыми ягодами, с гречневой кашей, картофелем, капустой. Деликатесом на столе считалась рыба, разрешенная церковью в этот день, а обязательным блюдом был постный борщ – символ богатства и хорошего урожая. К сервировке стола подходили особенно тщательно: под скатерть обязательно клали пучок соломы – символ яслей, в которых родился Христос, а под стол ставили железный предмет, которого в течение вечера должны были коснуться ногами все присутствующие, тем самым привлекая крепкое здоровье.

Дом и быт

Очень хорошо встречать Рождество в новом наряде, считается, что это к прибыли.

Чем больше свечей вы зажжете на Рождество, тем больше денег у вас будет весь год.

Обязательно надо зажечь особую свечу в честь усопших родственников – тогда они вам обязательно помогут в наступающем году, привлекут в дом удачу и достаток. Если в доме есть домашние животные, то в этот день принято накормить их досыта, что привлечет финансовую удачу. В Рождество хорошо совершать покупки, приобретенные в этот день вещи прослужат верой и правдой в течение долгих лет –«И молод, и стар ступай на базар, покупай веселей, рублей не жалей». И еще, обязательно, в ночь с 6 на седьмое января возьмите в ковш воды и наговорите в воду все плохое и неприятное, что произошло за год, потом выплесните эту воду за порог, за ворота, за подъездную дверь, с балкона или с окна, распрощавшись со злом, привлекая добро.

Гадания накануне

Великие писатели посвятили этой традиции немало произведений, описывая гадания как нечто мистическое, интригующее, пугающее. Каждая незамужняя русская красавица с нетерпением ждала возможности погадать на суженого, выйти на крыльцо в полночь и спросить имя первого встречного мужчины. Какое назовет, такое и будет у супруга. А то и валенком через забор кинет такая невеста, и бегом смотреть, куда валенок попал: если в сугроб зарылся, то судьбоносная встреча в этом году не случится, а если к лесу носком, то и черта в дом завлечь можно. Бывало, что и по самим женихам валенком попадали, ежели те под заборами стоят. Традиционные гадания и по сей день с радостью принимаются современниками. Самое распространенное из них – литье воска. В таз с водой медленно лили воск от расплавленной свечи, а по причудливым застывшим фигурам предсказывали будущее. Так же, привлекая фантазию и благодушие рождественских чудес, гадали по чайной и кофейной гуще, тени от горящей бумаги или наполненных чашах. Каждую чашку наполняли символично: кольцо — к свадьбе; монета — к богатству; хлеб — к достатку; сахар — к веселью; лук — к слезам; соль — к несчастью, а чашка с водой — к жизни без особых перемен. Гадающие по очереди, с закрытыми глазами, выбирали чашу, символизирующую их будущее в наступающем году.

Чего стоит избегать

Считается, что работать в Рождество – грех. Нельзя заниматься хозяйственными делами: убирать, стирать и выполнять другую тяжелую и грязную работу. Особенно стоит избегать шитья, так как считается, что это привлечет в дом нечистые силы и даже приведет к слепоте одного из членов семьи. Ни в коем случае нельзя ходить на охоту вплоть до Крещения, 19 января, иначе с охотником может случиться несчастье. Не встречали Рождество в черном, ведь «прийти на пир в печальной одежде» - значит навлечь несчастья в наступающем году. Если первой в Рождество дом посетит женщина, то в это привлечет болезни к женщинам в семье, а во время рождественского обеда нельзя пить, так как считалось, что весь год будет хотеться воды, когда достать ее будет негде.

Семья и церковь

В первый день Рождественских праздников, 7 января, в гости почти не ходили. Только женатые дети после обеда должны были посетить своих родителей, и при этом говорить, что везут «деду ужин». В остальные дни от Рождества до Крещения — Святки — было принято вспоминать о бедных, больных, нуждающихся людях: посещать детские дома, приюты, больницы, тюрьмы. В древние времена в святки даже цари, переодетые в простолюдинов, приходили в тюрьмы и давали заключенным милостыню. Христиане обязательно посещают церковь, где читают молитвы и просьбы о «выправлении нерадивого жития к благополучию и счастью», называя имена живущих, за которых приносится прошение.

Погодные приметы

Рождество считается отправным для всего года, и большое внимание уделяется народным приметам. Считается, что в день Рождественского сочельника солнце идет на лето, а зима — на мороз, то есть дни станут длиннее, а морозы – сильнее. Если накануне Рождества будет сильная метель, то весна в этом году ожидается ранняя, а если 7 января тепло, то жди холодной весны, но ясная погода указывает на обильный урожай. Снежная метель на Рождество Христово – следует ждать хорошего урожая пшеницы, ранней зелени и сочной листвы. Кроме того, метель – хороший знак для пчеловода, ведь она предвещает хорошее роение пчел. Если снег идет крупными хлопьями, жди обильного урожая хлеба, а если небо звездное, то будет хороший приплод скота, а также обилие грибов и ягод.

Семь благ Рождества