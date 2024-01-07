Приметы на Рождество, которые действительно работают

Рождество — самый волшебный праздник в году. Ничего удивительного, что многие приметы срабатывают безотказно. Мы поговорили с астрологом и готовы рассказать, какие приметы могут привлечь небывалый успех в новом году Зеленого Дракона.

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Оставляем порцию еды еще одному жителю

Домовой прочно вошел в русский фольклор, это персонаж сказок и поверий всегда означал хранителя дома. Астролог Ольга Орловская говорит: «В рождественскую ночь отложите для домового порцию еды, но еда должна быть с праздничного стола — это самый важный момент. Готовить отдельно для домового не стоит».

Никакой уборки!

В некоторых странах Европы принято избавляться от всего старого и нерабочего перед новым годом, но в России уборка перед Рождеством строго запрещена. Если очень нужно прибраться, сделайте это как минимум за три дня до или после праздника. Ольга поясняет: «Лучше всего убраться за пару дней до праздника, чтобы встретить Рождество в чистоте и при этом не вымести положительную энергию из дома, которая, как известно, накапливается очень долго».

Собирайте только самых близких

Пусть Новый год проходит нередко в шумных компаниях, Рождество же стоит встречать в тесном семейном кругу. Это должны быть ваши самые близкие люди. Приглашать друзей и тем более знакомых не стоит — очень плохая примета. Ольга Орловская: «Не спешите обзванивать друзей — Рождество важно встречать в окружении близких членов семьи, привечать малознакомых людей можно на следующий день, но никак не в ночь».

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