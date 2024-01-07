Старый Новый год - 2024: как правильно отметить

В России в ночь с 13 на 14 января отмечается старый Новый год. Он появился в 1918 году, когда в стране перешли с юлианского календаря на григорианский. По новому стилю Новый год стали праздновать на 13 дней раньше, но привыкнуть к этому сразу смогли не все. Так появилась традиция отмечать начало года ещё и по старому календарю, которая постепенно трансформировалась в неофициальный повод для застолий и гуляний.

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Приметы на Старый Новый год

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Новогодние традиции диктуют нам щедро накрывать праздничный стол - поступать так следует и 13 января. Если хочется отметить этот день по всем правилам, то стоит выбирать традиционные новогодние блюда. К ним относятся всевозможная выпечка, блины, из мясных блюд - холодец, колбаса, буженина, на гарнир - сытная кутья из пшеницы. Так как на 14 января приходится день памяти святителя Василия Великого, покровителя свиноводства, наши предки готовили ещё и поросёнка в собственном соку. Считалось, что он привлечёт в дом благополучие и достаток на весь грядущий год.

Кроме того, Старый Новый год выпадает на Святки - так называется период между Рождеством Христовым и Крещением Господним. Поэтому уместно в этот праздник отправиться колядовать: заглянуть в гости к соседям, спеть и пожелать всяческого благополучия. Стоит отметить, что колядки на Старый Новый год ничем не отличаются от тех, что используются на Рождество. Их тексты можно легко найти в интернете и разучить с детьми.

Если же вы сами не отправились колядовать, извольте уважить тех, кто постучится в двери к вам. По правилам колядующих нужно отблагодарить угощением, а вот деньги давать нельзя - считается, что так можно лишиться достатка. Кроме того, приметы не рекомендуют закрывать двери перед визитёрами, якобы таким образом вы закроете путь и для собственного благополучия.

Гадания на Старый Новый год

С давних лет популярны святочные гадания. В прошлом, например, к старому Новому году девушки готовили выпечку, а после застолья выкладывали её на скамью у дома. Наши предки верили: к чьему блюду первым потянется дворовый пёс, той и суждено первой найти супруга.

В городской квартире повторить такое гадание на Святки вряд ли удастся. Но есть и варианты попроще. Например, девушки могут бросить от порога башмак или любую другую обувь - в какой стороне она упадёт, оттуда и следует ожидать суженого. Также считается, что в ночь на 14 января можно увидеть будущего мужа: для этого нужно перед сном расчесать волосы, спрятать гребень под подушку и произнести слова «суженый-ряженый, приди мне голову расчесать».

Но не только девушки пытались узнать будущее. Проверить, ждёт ли их удача в этом году, представители обоих полов могли прямо во время застолья. Для этого на старый Новый год готовили вареники с необычной начинкой: с апельсином - ко всяческим наслаждениям, с арахисом - к любви, с вишней - к везению, с горохом - к домашнему покою. Гостям оставалось только вытягивать наугад и смотреть, что им попалось.