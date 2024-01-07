Почему так важен этикет

В последние двадцать с лишним лет я наблюдаю отрадные изменения в культуре делового общения во многих офисах столичных компаний.

Везде знают телефонный бизнес-этикет, правила приветствий и представлений, нормы деловой переписки, основы офисного гостеприимства. Даже летом в сильную жару в метро можно увидеть девушек в деловой одежде и обязательно в колготках. Это свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки.

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В начале 2000-х годов в Москве уже встречались офисы банков и крупных компаний с дорогой мебелью, мрамором, экзотическими растениями и цветами. Но сотрудники могли появиться на службе в джинсах и даже в сандалиях, а женщины вообще одевались, исходя исключительно из личных предпочтений.

Подобные ошибки возвращали нас в эпоху социализма, когда выбор товаров был невелик и считалось нормой то, что специалист должен наилучшим образом выполнять свою работу, но как он при этом одет, не имело никакого значения.

Сейчас мы уже привыкли к тому, что даже в сетевых магазинах говорят «Спасибо за покупку», «Ждем вас снова». А недавно я была по-настоящему изумлена, когда слесарь из управляющей компании, закончив работу, сказал: «Благодарю вас за обращение».

Еще несколько лет назад представить подобное было просто невозможно. Хорошие манеры не только прибыльны, но и заразительны, и когда все вокруг стремятся быть приветливыми, транслируют дружелюбие, то меняется сама атмосфера в обществе.

Конечно, было бы неверным думать, что тема этикетного воспитания и обучения исчерпана. Не все понимают значимость и необходимость уважительного отношения к другим людям, к их жизни и чувствам, не воспитывают в себе терпимость и эмоциональную сдержанность.

Проблемы часто возникают в общении между соседями, родителями, пассажирами, теми, кто делает ремонт в многоквартирном доме, слушает громкую музыку и т.д. Нередко молодые люди демонстрируют в быту, на работе, в общественном транспорте самые грубые формы агрессивного поведения. Но особенно печалит обилие ненормативной лексики, в том числе в речи девушек и юношей.

Остается надеяться на то, что те, кто уже обучался деловому этикету и светским манерам в конце 1990-х — начале 2000-х годов и позже, оценивают огромную значимость этих знаний и хорошего воспитания для карьерного роста и личного успеха. Они смогут передавать эту науку своим детям на примерах собственной жизни и судьбы.