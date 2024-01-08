Приметы и поверья на 8 января: что нельзя делать в День повитух

По народному календарю 8 января – День повитух или Бабьи каши. Праздник имеет очень древние корни и восходит к почитанию богинь-матерей у славян-язычников. Он продолжал широко отмечаться и после крещения Руси. Сразу после наступления Рождества верующие чтут память Богоматери – православная церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы. В этот день на Руси было принято угощать и чествовать повитух – женщин, помогавших в родах.

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Женщины вместе с детьми 8 января направлялись с подарками к своим повивальным бабкам, те должны были накормить гостей кашей. Особенно рекомендовалось в этот день ходить к бабкам будущим мамам и молодым девушкам. За столом приветствовались веселые, шутливые разговоры, часто с сексуальным подтекстом. По главной примете этого дня нельзя накормить мужа пригоревшей кашей – это приведет к измене с его стороны.

В день повитух запрещена любая работа, особенно это касается будущих родителей. В случае нарушения запрета в семье может родиться больной ребенок. 8 января ни в чем нельзя отказывать беременным и повивальным бабкам. С теми, кто пренебрежет этой традицией, может случиться беда. В дом, где есть новорожденный, в этот день нельзя пускать путников и приглашать гостей – благополучие может уйти вместе с ними. Не следует на Бабьи каши пересчитывать свои деньги – в итоге можно лишиться всего нажитого.