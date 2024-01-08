Элитные вкусы, лапша и роботы: во что превратятся кафе и рестораны будущего

Сейчас мест, где можно выпить чашечку кофе, неспешно пообедать или перекусить на скорую руку, полным-полно. Однако рынок общепита меняется — что нас ждет в недалеком будущем, рассказала шеф-повар Валерия Голованова.

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«Рынок подстраивается под предпочтения потребителей. Есть как минимум семь трендов, которые задают тон в ресторанном бизнесе», — говорит эксперт.

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Доставка и технологичные проекты

Это первый тренд, который невозможно не заметить. Рост популярности доставки будет продолжаться: многие сейчас предпочитают не готовить самостоятельно, а экономить время и силы для других, более важных и интересных дел.

Доставка готовых блюд, рационов на неделю избавляет от необходимости продумывать меню, ходить за продуктами — благодаря этому высвобождается немало ресурсов.

Сокращение взаимодействия между сотрудниками ресторанного бизнеса и потребителями

Еще один тренд — рост числа ресторанов быстрого питания, где общение с персоналом сведено к минимуму, а все взаимодействие идет через электронное меню. За эту тенденцию спасибо ковиду: мы отвыкли от живого общения, многим не хочется даже наушники из ушей вытаскивать, чтобы сделать заказ.

Качественные кулинарии

Когда дома готовить не хочется, сидеть в кафе — тоже, кулинарии с готовой едой станут отличным решением. Можно взять блюдо и на ужин, и на завтрак, и на работу.

Татарская кухня

Она стремительно набирает популярность: простые, но в то же время вкусные и сытные блюда позволяют разнообразить привычное меню. Выход сериала «Слово пацана» про Казань конца 80-х годов способствует увеличению интереса к национальным татарским блюдам: беляшам, элешам, эчпочмакам и чак-чаку.

Лапшичные

Их тоже будет становиться все больше: азиатская культура питания плотно встраивается в нашу жизнь.

Камерные рестораны

Это заведения, где гурманы могут себя побаловать: тонкие изысканные сочетания продуктов, никаких заготовок — только приготовленные с нуля блюда. Кафе и ресторанов среднего звена будет меньше. Останутся либо совсем бюджетные места, либо элитные заведения.

«Нишевые рестораны, как, например, Bebe De La Mer — это как гастрономическое путешествие в мир высокой кухни. Это всегда интересный опыт», — уверена шеф-повар.

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