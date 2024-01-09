Дерзкий тост: чемпиона СССР казнили после яркой победы

Тбилиси в довоенное время был одним из главных центров советского тенниса. Среди прочих воспитанников грузинской школы особенно выделялся Арчил Мдивани, в 30-е годы добившийся звания одного из сильнейших игроков страны. Особенно парня любила публика: он умел превращать каждую игру в настоящее шоу.

Звезда талантливого спортсмена, однако, угасла рано: Мдивани в 26 лет стал жертвой сталинского террора. Теннисист до последнего верил, что у него есть шанс спасти семью от расправы, но обещания НКВД оказались ложью.

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Последней каплей для спецслужб стал победный тост чемпиона.

«Устраивал из матчей праздник»

Арчил родился в зажиточной семье и получал всестороннее развитие, с детства занимаясь музыкой, иностранными языками и теннисом. Его отец Буду Мдивани мог позволить себе оплачивать дорогие увлечения детей, будучи частью грузинской политической элиты. Именно он в революционную пору возглавлял тбилисских большевиков, а после окончания Гражданской войны вошёл в президиум местного ЦК.

Тренировался сын революционера в столичном клубе под руководством знаменитого Яна Гомера – основателя грузинской теннисной школы. Поначалу парень не вкладывал в занятия спортом много усилий, но спустя несколько лет по-настоящему влюбился в теннис. Способствовали этому и постоянные поездки с семьёй в Париж, где его отец работал торговым представителем СССР.

Тренер вспоминал, что, взявшись за дело, Арчил начал стремительно прогрессировать. Мальчик готов был ежедневно отрабатывать технику ударов и как губка впитывал тактические навыки. К трудолюбию и интеллекту добавлялись скорость и атлетичность – все нужные для успешного профессионала качества. Впрочем, было кое-что ещё, что отличало Мдивани от других талантливых воспитанников Гомера – и в этом он следовал примеру великих французских теннисистов, чью игру ему доводилось видеть вживую:

Арчил устраивал из матчей праздник, у него сразу появилась куча поклонников. Его стиль игры был потрясающим – скоростной, гибкий и очень элегантный, - рассказывал его партнёр.

РИА Новости

Звезда советского тенниса

Коньком Мдивани стали выступления в парном разряде. Постоянным партнёром Арчила ещё в конце 20-х стал Эдуард Негребецкий – ещё один ученик Гомера. Теннисисты из Грузии впервые громко заявили о себе на Спартакиаде-1928, став вице-чемпионами турнира.

Три года спустя их пригласили в Ленинград, который тогда считался столицей советского тенниса. Вскоре дуэту удалось завоевать звание чемпионов города, а затем и чемпионов страны. К середине 30-х Мдивани уже входил в спортивную элиту СССР и мог позволить себе жить красиво. Арчил регулярно наведывался в дорогие заведения и пользовался большим успехом у девушек: его образованность, благородные манеры и эффектная внешность впечатляли даже столичных дам.

В 1936 году Мдивани снова выиграл союзный чемпионат в парах. Пресса писала о нём как о лучшем теннисисте Грузии, хотя отмечала и недостатки его игры: Арчилу не хватало характера и уверенности. При этом журналисты писали, что спортсмен активно работает над собой и продолжает вносить в свою игру разнообразие. Похоже, впереди грузина ждало ещё немало громких побед, однако власти распорядились его судьбой иначе.

РИА Новости

Жестокий обман Берии

В 1936 году советские спецслужбы задержали отца теннисиста. В своё время Буду был приятелем и соратником Сталина, однако в 20-е годы их взгляды на политику разошлись: Мдивани поддерживал линию Троцкого. Во время партийных чисток советский лидер свёл счёты со многими оппозиционерами – и его грузинский товарищ исключением не стал.

Вскоре домашний арест заменили на тюрьму, посадив вместе с Буду почти всю его семью. На свободе оставался как раз Арчил, страшно переживавший за судьбу отца. Однако дело его вёл лично Лаврентий Берия, давно недолюбливавший Мдивани. Под пытками он заставил Буду признаться в подготовке заговора: пожилой большевик якобы собирался убить Берию.

Его сын тем временем продолжал выступать, не зная о судьбе своих близких. По ходу одного из турниров он столкнулся с Берией, который пообещал теннисисту отпустить его родных, если тот выиграет чемпионат страны. Арчил выполнил поставленное условие, не зная, что к тому моменту его родные уже были расстреляны. На банкете в честь победы Мдивани даже поднял тост, в котором посмел оспорить решение властей: «Семья Мдивани никогда не была врагами народа».