Политика «одна семья – один ребенок», введенная в Китае в 1979 году для контроля роста населения, привела к серьезным демографическим последствиям.

С одной стороны, она позволила предотвратить появление сотен миллионов новых жителей и смягчить давление на ресурсы и инфраструктуру страны. Однако, в долгосрочной перспективе, она привела к резкому состариванию населения и гендерному дисбалансу из-за распространенности абортов по половому признаку плода.

Сегодня в Китае на 100 человек женского пола приходится примерно 118 мужского, а доля людей старше 60 лет выросла с 10% в 1980 году до более чем 25% сейчас. Это создает огромное бремя для систем пенсионного обеспечения и здравоохранения.