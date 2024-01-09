Как в древности женщины узнавали о беременности

Современная медицина предлагает множество точных способов определения беременности на самых ранних сроках. Но все эти методики появились за последнее столетие. До этого, чтобы определить находится «в положении» женщина или нет, тысячелетиями использовали довольно примитивные и лишенные точности способы. Но сегодня, изучая методики, которым несколько сотен или даже тысяч лет, ученые с удивлением отмечают, что большинство из них основаны на точных знаниях о женском организме или как минимум на очень серьезных наблюдениях.

Женщины всегда старались узнать о своей беременности как можно раньше. Еще одним важным знанием всегда считался пол будущего ребенка. Именно поэтому некоторые способы объединяли в себе определение «интересного положения» и половой принадлежности.

Древняя статуэтка беременной женщины

Когда люди впервые предприняли попытки определить раннюю беременность, точно неизвестно. Но первая информация о тесте на беременность была обнаружена на глиняных клинописных табличках Вавилона. Жители этого древнего государства владели серьезными знаниями в области медицины, поэтому неудивительно, что именно вавилонские жрецы, представлявшие в одном лице духовную и научную элиту, додумались до создания настоящего теста на беременность.

Чтобы определить, ждет женщина ребенка или нет, служители культа собирали особые травы и выжимали из них сок. В нем они вымачивали тампон из овечьей шерсти, который женщине с подозрением на беременность предстояло носить в себе несколько дней. После этого тампон извлекали и помещали в раствор минеральных солей.

Если предмет изменял цвет на красный, то это значило, что женщина ожидает ребенка. А если окрашивался в зеленый, то тревогу можно было считать ложной. Вероятнее всего, принцип действия теста основывался на изменении кислотности в организме женщины при наступлении беременности.

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В Древнем Египте впервые попытались объединить определение беременности и пола нерожденного ребенка. Их способ был предельно простым — женщина должна была несколько дней мочиться на зерна ячменя и пшеницы. Если прорастал ячмень, то следовало ожидать мальчика, а если пшеница, то девочку. При «ложной тревоге» зерна не должны были прорастать вообще.

Самое интересное, что три тысячи лет спустя, в 1963 году, ученые проверили этот способ и с удивлением узнали, что при беременности в 7 из 10 случаев зерна прорастают, но если беременности не было, зерна не оживали. А вот зависимость прорастания от пола плода доказать не удалось — это было уже обычным суеверием.

Использовали египтяне и «экспресс-тест». Для быстрого определения беременности на пол в комнате выливали темное пиво и сажали посередине женщину, которую следовало проверить. Если сидящей в луже хмельного напитка быстро становилось плохо, то это считали признаком скорого пополнения семейства. Этот способ имеет простое объяснение — беременные становятся очень чувствительными к запахам и не всегда адекватно на них реагируют.

Гиппократ

Греки имели большое преимущество перед своими соседями по Древнему миру, ведь у них был «великий отец медицины» Гиппократ. Гениальный ученый одним из первых отверг суеверия и начал искать реальные причины разных процессов в человеческом организме. Он оставил огромное научное наследие в виде книг и справочников, как минимум 9 из которых были посвящены акушерству и гинекологии.

Именно Гиппократу пришла в голову мысль, что менструальный цикл может быть связан с беременностью. Греческий светоч медицины очень точно определял беременность по прекращению критических дней и еще по ряду дополнительных признаков, среди которых — тошнота, слабость, плохой аппетит.

Но в то же время Гиппократ дискредитировал себя еще одним способом, совершенно глупым. Ученый смешивал в чаше воды мед и измельченный анис и давал пациентке выпить этот состав. Если женщина после этого ощущала «судороги брюшины», то ее поздравляли с беременностью. Если зачатия не было, то напиток не давал никакого результата.

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На Руси женщины всегда славились предусмотрительностью. Вступающая в брак девушка завязывала на шее бусы так, чтобы они прилегали к коже. Когда украшение начинало врезаться в шею, то это считалось верным признаком беременности. У женщин, ожидающих ребенка, увеличивается из-за гормонального всплеска щитовидная железа, так что логика в этой методике есть.

Но, несмотря на вполне научную базу, древний славянский метод имел невысокую точность. Женщина, выйдя замуж, могла поправиться и бусы в этом случае будут сигнализировать лишь об увеличении объема шеи.