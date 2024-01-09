Восстание в Тбилиси 1978 года: чем были недовольны грузины

Грузинские «языковые» волнения, произошедшие в 1978 году, по мнению ряда историков, стали первыми предвестниками распада Советского Союза. Почти 45 лет назад в одной отдельно взятой социалистической республике победили националистические тенденции. Возник прецедент, который и спровоцировал «парад суверенитетов».

Всё началось с заметки, опубликованной в «Заре Востока», грузинской газете, издаваемой на русском языке. В свежем номере был напечатан проект статьи новой Конституции Грузинской ССР. В нём говорилось о первоочередном внимании к развитию русского языка. При этом про исключительные права какого-либо языка написано не было ни слова.

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Население смутило то, что в прежнем варианте Конституции Грузинской ССР от 1937 года указывалось — грузинский язык является государственным. В проекте нового документа его роль была прописана расплывчато, а также добавлялась некая «забота о русском языке».

Первыми своё возмущение высказали тбилисские студенты и преподаватели вузов. Газета назревающий конфликт «замять» не попыталась — разъяснений не последовало.

14 апреля в центре Тбилиси собралась огромная толпа протестующих — около 100 тысяч человек. Среди них были старшеклассники, студенты, представители интеллигенции и просто неравнодушные люди. Главными «заводилами» апрельских протестных акций стали академик-языковед Акакий Шанидзе и дочь директора киностудии «Грузия-фильм» Тамрико Чхеидзе.

Глава республики Эдуард Шеварнадзе попытался взять ситуацию в свои руки и усмирить протестующих, но ничего не получилось. Не подействовали даже напоминания о событиях 1958 года, когда грузины протестовали против низвержения культа личности Иосифа Сталина. Тогда протестующих в Тбилиси расстреливали войска (погибло более 20 человек, десятки пострадали).

Учитывая непростое положение, было принято решение о проведении экстренной сессии Верховного Совета Грузии. На ней большинство присутствующих высказались за сохранение старой редакции статьи о главенстве грузинского языка на территории республики над всеми остальными.