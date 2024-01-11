День "спасибо" и равенства на работе: какие праздники отмечают 11 января

11 января можно без преувеличения назвать одной из самых вежливых дат в году - сегодня отмечается Международный день "спасибо".

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С каждым годом все больше стран и людей присоединяется к празднованию этого дня. Молодежь участвует в конкурсах и флешмобах, на плакатах и открытках пишут "спасибо" на разных языках, обмениваются подарками, не забывая благодарить друг друга.

Считается, что русское "спасибо" родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания "спаси Бог". Неслучайно издавна существовало очень мудрое поверье - не произноси слова благодарности в состоянии раздражения.

Еще ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Его впервые отметили в 1997 году. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.

А в народном календаре сегодня отмечают Страшный день.

Он получил такое название, потому что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила, как говорится в поверье. Чтобы уберечься от ее проделок, принято было совершать определенные обряды. С Красной горки приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер. Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды.

Детей в этот день полагалось особенно тщательно оберегать от злых сил - молитвами и доброй заботой. А пока родители занимались с детьми, молодые люди проводили время на посиделках. Святочные гуляния продолжались, и даже Страшный день и предполагаемый разгул нечисти не мешали парням и девушкам веселиться.

Существовали для этого дня и особые приметы на погоду. Если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.