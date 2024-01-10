Как лучше спасать пострадавших от пожаров коал

Австралийские ученые из Школы зоотехники и ветеринарии Университета Аделаиды разработали рекомендации по лечению и реабилитации коал, пострадавших в результате лесных пожаров. Исследование опубликовано в научном журнале Veterinary Science (VetSci).

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Специалисты проанализировали травмы, полученные сумчатыми медведями в горящих лесах. Помимо общих ожогов кожи, ветеринары обнаружили, что животные часто получали серьезные повреждения подушечек лап, что мешало им лазить по деревьям и спасаться от пламени. Также оказалось, что звери страдали от поражений легких в результате вдыхания дыма.

«Понимая степень ожогов кожи на подушечках лап, а также на покрытых шерстью участках тела, можно оценить вероятность реабилитации и возвращения коал в дикую природу», — отметила ведущий автор исследования Наташа Спейт.