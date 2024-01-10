Эстроген: как «женский» гормон влияет на мужчин

На стадии формирования эмбриона закладывается пол человека. Плод развивается и через девять месяцев на свет появляется ребёнок — мальчик или девочка. У каждого человека свой уникальный характер, на формирование которого, в том числе, оказывают влияние такие гормоны, как тестостерон и эстроген.

Преобладание тестостерона характерно для мужского организма, эстрогена — для женского. Но порой бывает и так, что в новорождённом присутствует равное количество перечисленных видов гормонов. Человек начинает развиваться как андрогин, то есть живое существо, обладающее признаками обоих полов.

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Такие «сбои» природы всегда интересовали учёных. В частности, появилось много исследований, авторы которых пытались определить, как эстроген влияет на мужчин, а тестостерон — на женщин. . Так, экспертам удалось выяснить, что количество эстрогена в мужском организме — величина не постоянная. С возрастом у каждого мужчины снижается уровень тестостерона, отвечающего за мужественность. На смену мужскому гормону приходит эстроген. Пик гормональной перестройки начинается обычно в 40-45 лет. К этому времени среднестатистический мужчина превращается в пассивного во всех отношениях человека, у него формируется «пивной живот», фигура округляется, а любому активному отдыху он предпочитает горизонтальное положение на диване и перед телевизором.

Наиболее яркое проявление влияния эстрогена — нежелание мужчины ввязываться в споры, отстаивать свою точку зрения и попытки уйти от конфликта.