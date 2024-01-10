Народная смекалка: необычные кухонные лайфхаки времен СССР

В разные исторические эпохи всегда ценилась народная смекалка. Советский период не стал исключением. У жителей государства много чего не было, но это компенсировалось умением преодолевать трудности с помощью маленьких хитростей.

Практически все советские граждане верили, что каждой вещи, отслужившей свой век, можно дать вторую жизнь. Так, в старых женских чулках стали хранить лук. Кто именно додумался до этого, сейчас уже и не установишь. Способ прошёл проверку временем. Если завязывать узлы после каждой луковицы, то таким образом лук будет храниться до восьми месяцев. Для сравнения — лук в холодильнике или, скажем, на подоконнике, испортится уже через две-три недели. Кусок чулка также надевали на скалку. Это делали для того, чтобы тесто не прилипало при раскатывании.

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Обязательным атрибутом советской кухни была мясорубка. Прибор простой в эксплуатации, но для приготовления фарша требовалось постоянно крутить ручку. Занятие монотонное, да и рука от такого «кручения» уставала довольно быстро. «Кулибины» придумали, как усовершенствовать и этот аппарат. Они приспосабливали к месту присоединения ручки дрель. После этого фарш готовился практически самостоятельно.

Огромным преимуществом в советское время считалось умение хранить продукты. В то время на магазины практически не надеялись. Например, товар просто могли не завезти в нужное время. Намного надёжнее, если всё самое необходимое для приготовления пищи находится в пределах квартиры. Любая хозяйка в СССР знала, что хлеб дольше будет оставаться свежим, если его хранить в деревянной хлебнице. Томатная паста не начнёт плесневеть, если в открытую банку налить немного подсолнечного масла. Кстати, половинку луковицы (чтобы она не портилась) тоже смазывали подсолнечным маслом.

В любом доме обязательно хранились уксус и пищевая сода. Различных средств, которые могли бы эффективно справиться с засорами в трубах, в магазинах не было. Приходилось рассчитывать на собственные силы. Забитую раковину обычно прочищали как раз при помощи соды и уксуса. Химическая реакция неплохо справлялась с засорами.