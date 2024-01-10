10 января. Какой сегодня праздник

10 января отмечают День своеобразных людей, День инженера-механика ВМФ России, День рождения имбирного пряника

Ежегодно 10 января принято праздновать День рождения имбирного пряника. Это неофициальный праздник, и его дата не связана с каким-либо событием. И это неудивительно, ведь история имбирного печенья построена на мифах и легендах. Родоначальника рецепта лакомства точно никто не знает. Ряд экспертов полагает, что пряное печенье придумали в Египте, где в условиях жары технология приготовления еды с длительным сроком хранения была кстати. Имбирные пряники могут храниться в течение полугода.

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Имбирные пряники в виде человечков, ангелов, снежинок и прочих форм ассоциируются с атмосферой Нового года и Рождества по всему миру. Вместе с тем история этого вида лакомства уходит корнями в далекое прошлое. Главной составляющей такого десерта служит растение, ценность которого еще в давние времена подчеркивали разные культуры и народы.

Тем не менее египетские методики приготовления десерта не сохранились, и все лавры перешли европейцам. Больше всего с лакомством связывают немцев. С 1600-х годов "пряничной столицей мира" считается Нюрнберг, где до сих пор проводят фестиваль возведения пряничных городов. Раньше этот город стоял на пересечении торговых путей, по которым из Азии в Европу доставлялись специи с Востока. Пряники с добавлением имбиря и меда, несмотря на высокую стоимость, в итоге стали популярным праздничным деликатесом по всей Европе, а затем нашли своих фанатов и по всему миру.

Популярность связана отчасти с тем, что имбирю на территории Европы приписывали чудодейственные свойства. Считалось, что он помогал бороться с чумой, которая унесла жизни многих людей, и другими болезнями. Имбирь стали класть в выпечку, совмещая приятное с полезным. С течением времени появилась традиция красиво украшать имбирное печенье, используя глазурь и другие варианты декора. Лакомство стало атрибутом Рождества у католических христиан.

На Руси медовые пряники были известны с XII–XIII веков. Они имели немного другую консистенцию, но тоже считались праздничным блюдом, хотя и без привязки к Рождеству. В русской культуре создавались собственные виды пряников, отличные от европейских, которые на протяжении многих веков были неотъемлемой частью праздничного стола. Можно сразу вспомнить тульский, покровский, богородский пряники. На сегодняшний день русские люди не утратили традиции дарить или печь пряники на праздники, но при этом переняли и европейский вариант имбирных пряников, которые всем нам напоминают о новогодних гуляниях.

В этот день также отмечаются:

День инженера-механика ВМФ РФ

Праздничная дата была установлена в 1996 году Главнокомандующим ВМФ России. Она связана с событием, которое произошло 10 января 1855 года. Тогда указом императора Николая I был образован Корпус инженеров-механиков морского ведомства.

День своеобразных людей