«Еврейский Калашников»: какое оружие израильтяне сделали из АК-47

Уже много лет на основе автомата Калашникова специалисты из разных стран мира пытаются сделать что-то своё. К примеру, израильтяне создали новое оружие из АК-47.

Израиль уже давно экспериментирует с созданием оружия на базе АК. 6-дневная война 1967 года показала, что израильские винтовки проигрывают «калашам», которыми были вооружены арабы. В итоге в 1973 году израильтяне взяли на вооружение «Галил». Винтовку разработали в Израильской военной государственной корпорации. В её основе лежал финский автомат Valmet RK62 — лицензионная модификация АК-47. Основное отличие «Галила» от прототипов — новый патрон калибра 5,56 мм.

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На винтовке «Галил» эксперименты не закончились. В конце 2017 года в Москве на международной выставке представители Израиля презентовали новую штурмовую винтовку «АК Alfa». Её создала компания САА, с которой на момент презентации уже несколько лет сотрудничал российский военно-промышленный комплекс.

Израильтяне сделали на основе АК оружие двух калибров – 5,56 мм и 7,62 мм. Специалисты знали об АК-47 очень хорошо, так как автомат давно уже использовался палестинцами и солдатами арабских армий.

Приобретя разрешение на модернизацию автомата Калашникова и промоушен модификации оружия, израильтяне создали производственную группу «Калашников-Израэль». Интересно, что костяк группы составили бывшие граждане СССР – учёные-оружейники. К примеру, главный разработчик «АК Alfa» – бывший советский гражданин Михаил Бинорина.