Нельзя рыбачить и давать куклы беременным: приметы на 10 января

10 января 2024 года отмечается Домочадцев день или Рождественский мясоед.

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Название праздника - Домочадцев день - происходит от традиции собираться в этот день всей семьей и заниматься домашними делами и подготовкой к праздничному застолью. Считалось, что соблюдение этой традиции помогает создать гармонию и мир в отношениях между родственниками.

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На столе было много мяса, но это не отменяло еженедельный пост в среду и пятницу. В народе говорили: "Мясное - в мясоед, но постному - свой черед".

Этот день также напоминал о том, что согласие в семье - самое ценное. Люди говорили: "Когда в семье гармония, то и дела идут легко, и достаток приходит". В этот день также проводились святочные гуляния, где собирались гости и играли в разные игры.

Что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям, – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 10 января:

Нельзя проводить этот день в одиночестве.

Запрещено брать деньги в долг или выпрашивать еду.

Женщинам не рекомендуется печь сдобную выпечку.

Шитье, вышивка, вязание и другие рукоделия запрещены. Иначе судьба все спутает. Не открывайте окна, чтобы счастье не покинуло дом.

Беременной женщине нельзя давать куклы, иначе у нее могут возникнуть преждевременные роды.

Ругаться, спорить и выяснять отношения строго запрещено. В противном случае не ждите слишком долго, чтобы примириться.

Не стоит обсуждать своих близких за их спиной.

Рыбалка в этот день запрещена.

Что можно делать 10 января:

Употреблять мясные продукты: колбасы, нарезки, запеченное мясо.

10 января всей семьей следует пойти на горку и загадать желание. Для этого возьмите деревянные колышки для каждого члена семьи и привяжите к ним красную нить. Вбивая гвозди в снег или землю, прошепчите свои желания.

Люди верили, что добрые дела 10 января принесут в дом счастье. Так, они пытались накормить голодных, раздать беднякам одежду или обувь.

Можно провести ритуалы для семейного счастья. Для этого необходимо собрать по волосу у всех членов семьи, скатать их в шарик с воском и произнести следующие слова: «Как шар круглый, без угла, так и гладка моя семья». После этого воск кладут в угол, где стоят иконы.

Народные приметы на 10 января: