Нельзя рыбачить и давать куклы беременным: приметы на 10 января
10 января 2024 года отмечается Домочадцев день или Рождественский мясоед.
Название праздника - Домочадцев день - происходит от традиции собираться в этот день всей семьей и заниматься домашними делами и подготовкой к праздничному застолью. Считалось, что соблюдение этой традиции помогает создать гармонию и мир в отношениях между родственниками.
На столе было много мяса, но это не отменяло еженедельный пост в среду и пятницу. В народе говорили: "Мясное - в мясоед, но постному - свой черед".
Этот день также напоминал о том, что согласие в семье - самое ценное. Люди говорили: "Когда в семье гармония, то и дела идут легко, и достаток приходит". В этот день также проводились святочные гуляния, где собирались гости и играли в разные игры.
Что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям, – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 10 января:
- Нельзя проводить этот день в одиночестве.
- Запрещено брать деньги в долг или выпрашивать еду.
- Женщинам не рекомендуется печь сдобную выпечку.
- Шитье, вышивка, вязание и другие рукоделия запрещены. Иначе судьба все спутает. Не открывайте окна, чтобы счастье не покинуло дом.
- Беременной женщине нельзя давать куклы, иначе у нее могут возникнуть преждевременные роды.
- Ругаться, спорить и выяснять отношения строго запрещено. В противном случае не ждите слишком долго, чтобы примириться.
- Не стоит обсуждать своих близких за их спиной.
- Рыбалка в этот день запрещена.
Что можно делать 10 января:
- Употреблять мясные продукты: колбасы, нарезки, запеченное мясо.
- 10 января всей семьей следует пойти на горку и загадать желание. Для этого возьмите деревянные колышки для каждого члена семьи и привяжите к ним красную нить. Вбивая гвозди в снег или землю, прошепчите свои желания.
- Люди верили, что добрые дела 10 января принесут в дом счастье. Так, они пытались накормить голодных, раздать беднякам одежду или обувь.
- Можно провести ритуалы для семейного счастья. Для этого необходимо собрать по волосу у всех членов семьи, скатать их в шарик с воском и произнести следующие слова: «Как шар круглый, без угла, так и гладка моя семья». После этого воск кладут в угол, где стоят иконы.
Народные приметы на 10 января:
- Отсутствие ветра означает большой урожай летом
- Сильный снегопад или буря – к дождливому лету.
- Крупные хлопья снега – к сырой оттепели.
- Кот почти весь день спит – будет тепло.
- Собака не хочет сидеть в будке, а спит на снегу – снежная буря совсем близко.
- Соль в доме влажная – признак непогоды.
- Птицы громко кричат – снег растает.
- Сено в сарае засыпано снегом – к частым дождям летом.
- Дым из трубы пошел столбом – к морозу. Дым распространился по земле – будет тепло