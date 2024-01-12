Как рождается память: гиппокамп имеет свою «грамматику», показывает исследование
На протяжении веков преобладающая теория утверждала, что при рождении человеческий разум представляет собой чистый лист. Принято считать, что нейронные связи создаются с нуля по мере накопления сенсорной информации и опыта. Но, потратив более десяти лет на изучение активности гиппокампа, области мозга, отвечающей за память, Джордж Драгой из Йельского университета начал сомневаться.
В своих исследованиях гиппокампа грызунов ученый обнаружил, что в раннем возрасте в этой части мозга возникают отдельные функциональные кластеры клеток, а вскоре после этого и короткие последовательности клеток. В течение нескольких дней после рождения эти клетки, кластеры и короткие последовательности становятся основой для все более сложных связей, которые позволяют создавать воспоминания.
В новой статье, опубликованной в журнале Nature Reviews Neuroscience, Драгой доказывает, что и человеческий мозг вскоре после рождения также имеет клеточный шаблон. Ученый назвал это «генеративной грамматикой» мозга.
«Нейроны организуются как буквы, затем слова, затем предложения и абзацы, что позволяет усваивать опыт и информацию о внешнем мире», — сказал Драгой.
Он с коллегами показал, что эта сеть возникает у крыс в три этапа в течение третьей и четвертой недель после рождения, созревая в том возрасте, когда у грызунов заканчивается детская амнезия.
Сеть клеток активируется последовательно. Если использовать грамматическую аналогию, то даже в первые дни жизни гиппокамп обладает буквами и короткими словами, но не способен упорядочивать их в осмысленные предложения или абзацы, которые можно сохранить в качестве воспоминаний. Это, по его мнению, помогает объяснить, почему люди не помнят первые годы жизни: нейронная активность улучшается со временем.