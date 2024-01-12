Как рождается память

На протяжении веков преобладающая теория утверждала, что при рождении человеческий разум представляет собой чистый лист. Принято считать, что нейронные связи создаются с нуля по мере накопления сенсорной информации и опыта. Но, потратив более десяти лет на изучение активности гиппокампа, области мозга, отвечающей за память, Джордж Драгой из Йельского университета начал сомневаться.

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В своих исследованиях гиппокампа грызунов ученый обнаружил, что в раннем возрасте в этой части мозга возникают отдельные функциональные кластеры клеток, а вскоре после этого и короткие последовательности клеток. В течение нескольких дней после рождения эти клетки, кластеры и короткие последовательности становятся основой для все более сложных связей, которые позволяют создавать воспоминания.

В новой статье, опубликованной в журнале Nature Reviews Neuroscience, Драгой доказывает, что и человеческий мозг вскоре после рождения также имеет клеточный шаблон. Ученый назвал это «генеративной грамматикой» мозга.

«Нейроны организуются как буквы, затем слова, затем предложения и абзацы, что позволяет усваивать опыт и информацию о внешнем мире», — сказал Драгой.

Он с коллегами показал, что эта сеть возникает у крыс в три этапа в течение третьей и четвертой недель после рождения, созревая в том возрасте, когда у грызунов заканчивается детская амнезия.