Женщина в течение шести часов сводила с ума пассажиров самолета

В сети рассказали историю о том, как женщина чуть не свела с ума весь самолет тем, что поставила телефон на зарядку.

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В течение всего полета, длящегося шесть часов, провод зарядки переливался разными цветами, мешая тем самым спать окружающим. Об этом сообщает Express.co.uk.

Пассажиры не смогли сомкнуть глаз из-за яркого мигающего света в салоне. Многие даже пожалели, что не предложили женщине свою зарядку для телефона. Некоторые пришли к выводу, что никогда не купят такой провод для зарядки.

Сама нарушительница спокойствия успела вступить в спор с одним из соседей, но эта беседа ни к чему не привела.