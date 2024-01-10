Женщина в течение шести часов сводила с ума пассажиров самолета
В сети рассказали историю о том, как женщина чуть не свела с ума весь самолет тем, что поставила телефон на зарядку.
В течение всего полета, длящегося шесть часов, провод зарядки переливался разными цветами, мешая тем самым спать окружающим. Об этом сообщает Express.co.uk.
Пассажиры не смогли сомкнуть глаз из-за яркого мигающего света в салоне. Многие даже пожалели, что не предложили женщине свою зарядку для телефона. Некоторые пришли к выводу, что никогда не купят такой провод для зарядки.
Сама нарушительница спокойствия успела вступить в спор с одним из соседей, но эта беседа ни к чему не привела.
Ранее «Рамблер» писал о том, как парень шокировал сеть записью с камер наблюдения.
Рамблер: главные новости