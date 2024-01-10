Родственники жениха и невесты подрались из-за тайной свадьбы

В Индии родственники невесты узнали о ее тайной свадьбе и подрались с родственниками жениха. Об этом сообщает издание The Times of India.

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Инцидент произошел в городе Индаур, штат Мадхья-Прадеш. Родители невесты обнаружили, что она вышла замуж, когда свадебная церемония уже закончилась. После этого они нагрянули к родственникам жениха, которые обедали с гостями, и попытались забрать невесту. Поскольку девушка отказалась уйти с ними, началась драка.

По информации полиции, в потасовке пострадали не менее восьми человек, причем травмы получили родственники как невесты, так и жениха.