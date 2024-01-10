Истории про то, как друзья детства в итоге женятся, многими воспринимаются как сказка. Но иногда они действительно происходят.

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О том, как пара поженилась спустя 15 лет переписки в интернете, рассказала «Комсомольская правда».

Марк Побержин и Анжелика Орлова познакомились подростками в 2008 году. Он жил в Карелии, а она в Пензе. Молодые люди активно общались, между ними завязалась дружба. Однако встретиться друзьям постоянно мешали каки-то обстоятельства.

Спустя 15 лет они все-таки встретились. По признанию Марка, он еще на вокзале понял, что дело идет к свадьбе. Вскоре Анжелика потеряла работу в родной Пензе, а квартиру, где она жила, выставили на продажу. Девушка решила, что это знак, и переехала к любимому в Карелию.

«Комсомольская правда»

В ноябре 2023 года Марк и Анжелика расписались. Оба супруга мечтают о большой семье.