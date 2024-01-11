Абхазские негры: тайна происхождения самого необычного народа Кавказа

Среди покрытых ледяными шапками пиков Кавказских гор было бы странно и неожиданно увидеть чернокожего африканца в горской папахе и традиционном абхазском костюме. Но это удивление не поддержали бы жители Сухуми, ведь они на протяжении многих поколений живут бок о бок со этими немногочисленными соседями — абхазскими неграми.

Абхазские негры: появление народа

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Примечательно, что никто толком не знает, откуда именно и как давно в Абхазии появились негроиды. Кажется, что они просто жили там всегда. Их мало что отличает от коренного населения: они говорят по-абхазски, одеваются также, как другие горцы, занимаются преимущественно виноделием и выращиванием фруктов. В целом, это абсолютно обычные абхазы, за одной лишь только деталью. Они — негры, историческая родина которых определенно очень далека от Кавказских гор.

Сами они тоже не в состоянии пролить свет на этот вопрос, так как считают себя просто обычными абхазами, а вовсе не неграми. И никакой культурной связи с Африкой не чувствуют. Малой Родиной же своей они считают только те села, в которых веками живут. Это Адзюбжа, Агдарра, Елыр, Члоу, Кындыг, Тамыш, Меркула, Поквеш, Тхина.

Пусть сами абхазские негры и без большого интереса относятся к истории своего появления, ученых этот вопрос давно волнует. Пусть ответа не него пока так никто и не дал, но есть несколько основных версий.

Абхазские негры — потомки африканских рабов

Наиболее популярная версия появления абхазских негров считает их потомками африканских рабов. Якобы в XVII веке кавказские князья почему-то решили прикупить живого товара из Черной Африки, так на берег Черного моря сошло несколько десятков рабов из Эфиопии. Странность этой версии связана с тем, что в Евразии тогда существовал свой рынок рабов, потребности в росте которого удовлетворяли набеги кочевников-тюрков на своих оседлых соседей. Либо же рабов можно было приобрести в Османской империи, там в этой роли часто использовали представителей захваченных народов. Например, южных славян. Странно, что корабль работорговцев лишь единожды приплыл к берегам Абхазии.

Впрочем, есть вторая версия, которая сможет прояснить этот парадокс. Возможно, что предки абхазских негров когда-то пережили кораблекрушение. Они тоже изначально были рабами, но конечная точка их путешествия была не в Абхазии, а, например, в России, куда действительно порой присылали чернокожих рабов на потеху царскому двору. Обе эти версии называют древней родиной чернокожих абхазов Эфиопию, что тоже по-своему звучит довольно правдоподобно. Есть обоснованное мнение, что когда-то они исповедовали иудаизм, а в Эфиопии действительно есть немногочисленные общины чернокожих иудеев.

Петровские слуги

Некоторые историки думают, что негры оказались на Кавказе во времена Петра Великого. Якобы император из чистого интереса купил себе пару десятков чернокожих невольников, по потом понял, что им, африканцам, не подходит промозглый климат Санкт-Петербурга и это путешествие грозит им гибелью. Тогда Петр сжалился над ними и отправил жить в более теплые края, в Абхазию.