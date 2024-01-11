Когда появилось слово "спасибо"

Какой сегодня праздник: 11 января – Международный день "спасибо"
11 января без преувеличения можно считать одной из наиболее вежливых дат в календаре. Именно в этот день отмечается Международный день "спасибо" (International Thank You Day).
Каждый год к празднованию этого дня присоединяются все больше стран и людей. Молодежь принимает участие в различных конкурсах и флешмобах, а на плакатах и открытках пишут "спасибо" на разных языках. Также в этот день обычно обмениваются подарками, не забывая при этом выразить благодарность друг другу.
Все мы понимаем значимость хороших манер и необходимость их применения в повседневной жизни. Однако чаще всего слова благодарности мы произносим автоматически, не придавая им значения. В то же время слова благодарности способны дарить радость, выражать заботу и передавать положительные эмоции.
Русское слово "спасибо" появилось в XVI веке. Вероятно, из часто употребляемого выражения "спаси Бог". Издавна даже существовала мудрая примета: не стоит произносить слова благодарности в состоянии раздражения.
Психологи убеждены, что слова благодарности являются устными ласками, способными успокоить и согреть своей теплотой. Главное – говорить их от всего сердца.
11 января также отмечаются День заповедников и национальных парков России и День кофейных грёз
- День заповедников и национальных парков. Особо охраняемые природные территории – это, возможно, единственный способ уберечь природу от гибели. Впервые этот праздник отметили в 1997 году. Однако сегодня поддержку ему оказывают уже многие экологические организации. Дата 11 января была выбрана неслучайно. Именно 11 января 1917 года в РФ появился Баргузинский государственный природный биосферный заповедник, первый в стране. Находится он в Бурятии.
- День кофейных грёз. Считается, что в этот день мечты могут неожиданно осуществиться. Все, что нужно делать для этого, – следовать за кофе. Если по дороге на работу или во время прогулки вы услышите аромат этого напитка, нужно идти за ним. Кроме того, если кто-то пригласил на чашечку кофе, нельзя отказывать.