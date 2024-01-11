Когда появилось слово "спасибо"

11 января без преувеличения можно считать одной из наиболее вежливых дат в календаре. Именно в этот день отмечается Международный день "спасибо" (International Thank You Day).

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Каждый год к празднованию этого дня присоединяются все больше стран и людей. Молодежь принимает участие в различных конкурсах и флешмобах, а на плакатах и открытках пишут "спасибо" на разных языках. Также в этот день обычно обмениваются подарками, не забывая при этом выразить благодарность друг другу.

Все мы понимаем значимость хороших манер и необходимость их применения в повседневной жизни. Однако чаще всего слова благодарности мы произносим автоматически, не придавая им значения. В то же время слова благодарности способны дарить радость, выражать заботу и передавать положительные эмоции.

Русское слово "спасибо" появилось в XVI веке. Вероятно, из часто употребляемого выражения "спаси Бог". Издавна даже существовала мудрая примета: не стоит произносить слова благодарности в состоянии раздражения.

Психологи убеждены, что слова благодарности являются устными ласками, способными успокоить и согреть своей теплотой. Главное – говорить их от всего сердца.

11 января также отмечаются День заповедников и национальных парков России и День кофейных грёз