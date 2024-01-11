С детства нас учат уделять самое пристальное внимание гигиене полости рта, в частности, чистить зубы регулярно дважды в день, а то и после каждого приема пищи. Но британский стоматолог Шаади Манучехри рассказала Daily Mail о ситуациях, когда чистку зубов лучше пропустить.

Высокая кислотность

Все дело в высокой кислотности, которая при чистке зубов щеткой может привести к нарушению целостности зубной эмали. Дело в том, что при чистке зубов даже самой мягкой щеткой ее щетинки слегка «царапают» поверхность зуба. И если в эту царапинку попадает кислота, она начинает активно разъедать эмаль, истончая ее и в конечном итоге приводя к появлению микротрещин.

Опасные ситуации

Стоматолог назвала ряд опасных в плане повышенной кислотности ситуаций. Например, после рвоты. Так как попадание рвотных масс в полость рта приводят к повышению кислотности. Кислотность ротовой полости естественным образом увеличивается также после приема пищи, например, после завтрака. Это происходит потому, что бактерии во рту расщепляют сахар, содержащийся в пище.