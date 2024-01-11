Как пеленание ребенка влияет на его характер

Советские медики советовали молодым мамам плотно пеленать ребенка и даже учили, как это правильно делать. Вплоть до середины 1970-х годов в СССР это считалось нормой.

Испокон веков

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Впрочем, так делали не только в Советском Союзе. Издревле детей пеленали везде — в Древнем Египте, Античной Греции, Средневековой Европе. Причем в разных странах и в разное время заворачивали младенцев по-разному: целиком, оставляя руки свободными или заматывая их отдельно от тела. В старину для пеленания использовали специальные длинные узкие полотенца, похожие на бинты — так называемые свивальники. Нельзя сказать, что это было удобно для родителей и комфортно для детей, но что было, то было.

В позе солдатика

В Советском Союзе детей традиционно плотно укутывали пеленками в позе солдатика — «руки по швам». Это позволяло надежно зафиксировать младенца, не давая его рукам свободы. Дело в том, что во сне ребенок не способен контролировать свои движения и руками мог нанести себе травму или испугать себя. Пеленание давало свои положительные результаты — малыши спали дольше и спокойнее.

Доктор Спок

В 1970-х годах до советских мам добрались книги популярного за рубежом доктора Бенджамина Спока, в которых специалист выступал категорически против пеленания. Он считал, что подобная процедура препятствует нормальному кровоснабжению, что может негативно сказаться на развитии органов, конечностей, мозга малыша. Тогда в Советском Союзе разгорелись жаркие споры, как делать правильно — по традиции матерей и бабушек, или в соответствии с новомодными западными веяниями.

Как правильно

Современные медики во многом согласны со старой советской практикой и считают, что ребенка пеленать все-таки нужно. Но советуют обращать внимание на особенности характера и поведения малыша. Если тот беспокойный и часто меняет позу во сне, тугие пеленки могут помешать ему это сделать. Тогда ребенок будет хуже спать, беспокоиться и плакать во сне. Это может даже стать причиной психологической травмы и отрицательно повлиять на поведенческие рефлексы.