Россиянку задержали в аэропорту из-за шоколадки с листом коки из Перу
Жительницу Ленинградской области, вернувшуюся с отдыха в Перу, остановили сотрудник аэропорта Пулково. Поводом стала шоколадка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сладость с надписью "COCA LEAF STEVIA" заинтересовала таможенников - через прорезь упаковки на плитке шоколада было видно лист коки (растение, из которого изготавливают кокаин - "Газета.Ru") - так что ее отправили на экспертизу.
Lenta.ru
Экспертиза подтвердила, подлинность растения, вес листа составил 0,0875 грамма.
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