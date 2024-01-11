Россиянку задержали в аэропорту из-за шоколадки с листом коки

Жительницу Ленинградской области, вернувшуюся с отдыха в Перу, остановили сотрудник аэропорта Пулково. Поводом стала шоколадка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Сладость с надписью "COCA LEAF STEVIA" заинтересовала таможенников - через прорезь упаковки на плитке шоколада было видно лист коки (растение, из которого изготавливают кокаин - "Газета.Ru") - так что ее отправили на экспертизу.

Lenta.ru

Экспертиза подтвердила, подлинность растения, вес листа составил 0,0875 грамма.

Теперь путешественнице может грозить до семи лет за контрабанду наркосодержащих растений.