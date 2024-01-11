Тектоническая Индостанская плита расслаивается и раскалывается. Что будет с Тибетом

Тектоническая Индостанская плита, на которой находится одноименный полуостров, расслаивается и раскалывается, уходя под континентальную часть Азии. Об исследовании, в ходе которого выдвинута такая теория, пишет журнал Science, оно также было представлено на конференции Американского геофизического союза.

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Тектонические плиты столкнулись около 57 млн лет назад, когда Индостан подошел вплотную к континентальной Евразийской плите. В результате этого образовались Гималаи и Тибетское плато — они являются складкой на континентальной плите. Однако до сих пор не было понимания, что происходит с Индостанской плитой: она заползает под Гималаи или погружается еще глубже — в мантию Земли?

Группа ученых из Европы и Китая использовала данные сейсмических станций о местах землетрясений под Тибетом и волнах, распространяющихся из-за них. Дело в том, что эти колебания по-разному проходят через тектонические плиты и мантию, обычно находящуюся под ними.

Также они измерили уровень гелия-3 в горячих источниках, поднимающихся из глубины земной коры: богатые им ключи бьют из мантии, с низким содержанием — из погруженной тектонической плиты.

Проанализировав данные и смоделировав процессы, исследователи поняли, что на самом деле верны обе теории. По крайней мере, в районе Тибета.

Дело в том, что тектоническая плита состоит из двух слоев: снизу лежат плотные породы земной мантии, но этот слой тоньше, а сверху — более «плавучая» земная кора. И, согласно новым расчетам, верхний слой когда-то «врезался как таран» в Евразийскую плиту, «смяв» ее край в Гималаи, а потом погрузился под нее и движется вдоль. А нижний — уходит более вертикально вниз, в мантию. Между отслоившимися частями плиты находится раскаленная порода мантии.