Странные головные уборы, которые носили женщины на Руси: видео
На Руси замужние женщины обязательно должны были носить головные уборы. Это было связано с традициями и культурой того времени. Головной убор символизировал замужество и был обязательным атрибутом наряда замужней женщины.
Самыми распространенными головными уборами были кокошники, очелья и повойники. Кокошники представляли собой высокие, заостренные головные уборы, богато украшенные жемчугом и драгоценными камнями. Очелье было более простым, его делали из меха или ткани и также украшали драгоценностями. Повойник напоминал платок, который завязывался под подбородком.
Но были и головные уборы, которые выделялись из общей массы. Подробнее о них смотрите в видео.
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