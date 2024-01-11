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Странные головные уборы, которые носили женщины на Руси: видео

На Руси замужние женщины обязательно должны были носить головные уборы. Это было связано с традициями и культурой того времени. Головной убор символизировал замужество и был обязательным атрибутом наряда замужней женщины.

Странные головные уборы, которые носили женщины на Руси
© Wikimedia commons

Самыми распространенными головными уборами были кокошники, очелья и повойники. Кокошники представляли собой высокие, заостренные головные уборы, богато украшенные жемчугом и драгоценными камнями. Очелье было более простым, его делали из меха или ткани и также украшали драгоценностями. Повойник напоминал платок, который завязывался под подбородком.

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Но были и головные уборы, которые выделялись из общей массы. Подробнее о них смотрите в видео.

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