Юная жительница Саратовской области отправилась в ЗАГС с тестом на беременность вместо справки
В региональном управлении по делам ЗАГС напомнили, что для ускоренной процедуры заключения брака нужны справки.Например, от врача, что невеста в положении.
Как рассказала руководитель управления Юлия Пономарева, с одной девушкой сотрудники ЗАГСа общались целую неделю. Саратовчанка утверждала, что скоро станет мамой и предлагала предъявить тест.
«Мы не медицинская организация. Поэтому приносите справку!» — подчеркнула Пономарева.
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