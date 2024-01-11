Жительница Саратовской области отправилась в ЗАГС с тестом на беременность вместо справки

В региональном управлении по делам ЗАГС напомнили, что для ускоренной процедуры заключения брака нужны справки.Например, от врача, что невеста в положении.

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Как рассказала руководитель управления Юлия Пономарева, с одной девушкой сотрудники ЗАГСа общались целую неделю. Саратовчанка утверждала, что скоро станет мамой и предлагала предъявить тест.

«Мы не медицинская организация. Поэтому приносите справку!» — подчеркнула Пономарева.